3대(代)를 아우르는 가족 ETF 투자 솔루션 제시 30~50대 ‘나’를 중심으로 부모·자녀까지 연결

[헤럴드경제=정윤희 기자] 5월 가정의 달을 앞두고 개인 단위를 넘어 가족 전체를 고려하는 통합적 자산관리에 대한 관심이 높아지는 가운데 가족 단위 투자 전략을 담은 가이드북이 나왔다.

삼성자산운용은 연금, 월배당, 증여까지 아우르는 가족 단위의 투자 전략을 담은 ‘Kodex 온가족 상장지수펀드(ETF) 투자 패키지북’을 발간했다고 27일 밝혔다.

회사는 가정의 달을 맞아 이번 가이드북에서 30~50대 투자자인 ‘나’를 중심으로 부모 세대와 자녀 세대까지 확장되는 자산관리 구조를 제시했다.

가이드북은 ▷‘3050 나의 이야기’ ▷‘은퇴를 앞둔 부모님의 고민’ ▷‘우리 아이를 위한 현명한 증여’ ▷‘삼성 Kodex가 추천하는 ETF 17종’으로 구성됐다. 각 장은 ‘나’의 연금 적립기와 월배당을 통한 자산 축적 및 현금흐름 전략, 부모 세대의 연금 인출기 자산 활용 전략, 자녀 세대를 위한 증여 및 장기 투자 전략, 추천 KODEX ETF를 하나의 흐름으로 연결해 설명한다.

각 장은 실제 투자자가 마주하는 고민에서 출발해 해답과 실행 방법으로 이어지는 구조다. 예컨대, ‘노후 준비를 어떻게 할까’, ‘아이 자산은 언제부터 준비할까’ 등의 질문과 이에 대한 해답, KODEX ETF를 활용한 실행 전략 등을 제시한다.

또, 대표지수, 반도체, 우주항공, 광통신, 월배당 등 주요 투자 키워드를 중심으로 KODEX ETF 17종을 활용한 투자 전략도 담았다. 생애주기별 투자 목적에 맞춰 ETF를 활용할 수 있는 구체적인 방법도 제시했다.

삼성자산운용은 이날 공식 홈페이지를 통해 가이드북을 공개하고, 오후 6시 KODEX 공식 유튜브 채널을 통해 해당 가이드북 내용을 바탕으로 한 웹세미나를 진행할 예정이다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “투자는 이제 개인 단위를 넘어 가족 전체를 함께 설계하는 방향으로 확장되고 있다”며 “투자자들이 자신의 현재 상황을 기준으로 가족 전체의 자산 흐름을 함께 고민하고, 이를 ETF로 실행까지 연결할 수 있는 실질적인 가이드북이 되기를 기대한다”고 말했다.