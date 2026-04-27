이름 새긴 안전모 전달…차별 호칭 개선·산재 예방 인식 제고 노동부·4개 재단 공동 추진…전국 순회 확대 계획

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 이주노동자를 ‘이름으로 부르는’ 문화를 확산하기 위한 노동존중 캠페인에 나섰다. 산업현장에서 관행처럼 쓰이던 비인격적 호칭을 개선하고, 안전의식 제고까지 동시에 추진하겠다는 취지다.

노동부는 27일 울산에서 4개 노동권익재단과 함께 ‘이주노동자 노동존중 캠페인’을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사에는 이주노동자와 내국인 근로자 등 100여명이 참석했으며, 참석자들에게 각자의 이름이 새겨진 안전모를 전달하는 방식으로 진행됐다. 안전모 착용의 중요성을 알리는 동시에 산업재해 예방 인식을 높이기 위한 조치다.

특히 현장에서 흔히 사용되던 “야”, “너”와 같은 호칭 대신 “○○님”, “○○씨” 등 이름을 부르는 문화를 확산하는 데 초점이 맞춰졌다. 정부는 이를 통해 이주노동자를 단순 노동력이 아닌 ‘함께 일하는 동료’로 인식하는 분위기를 조성한다는 계획이다.

이번 캠페인은 지난 17일 노동부와 공공상생연대기금, 금융산업공익재단, 사무금융우분투재단, 전태일재단 등 4개 기관이 체결한 ‘이주노동자 노동권익 향상 업무협약’ 이후 첫 공동사업이다. 협약은 이주노동자의 권익 보호와 노동환경 개선을 위한 협력사업 발굴을 골자로 한다.

정부는 울산을 시작으로 전국 주요 산업현장을 순회하며 캠페인을 확대할 방침이다. 다음 행사는 5월 광주에서 열릴 예정이다.

류현철 노동부 산업안전보건본부장은 “국적이 다르다는 이유로 차별받거나 안전과 건강의 격차가 있어서는 안 된다”며 “이름을 부르는 작은 실천이 노동존중 사회로 나아가는 출발점이 될 것”이라고 말했다.

이어 “이주노동자들은 제조·건설·농축산 등 다양한 산업에서 핵심 역할을 하고 있지만, 언어 장벽과 정보 부족 등으로 안전 사각지대에 놓인 경우가 많다”며 “정책 사각지대를 줄이고 모든 노동자가 안전하게 일할 수 있는 환경을 만들겠다”고 강조했다.