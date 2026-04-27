IT 생태계 전반 투자… AI 인프라 수혜 ETF

[헤럴드경제=정윤희 기자] 인공지능(AI) 인프라 확장 과정에서 단순 반도체 종목에 대한 투자를 넘어 AI 산업 생태계 전반에 투자하는 상장지수펀드(ETF)에 대한 수요가 높아지고 있다.

미래에셋자산운용은 대한민국 정보기술(IT) 생태계 전반에 투자하는 ‘TIGER 200 IT ETF’의 순자산이 1조원을 돌파했다고 27일 밝혔다.

한국거래소에 따르면, 지난 24일 종가 기준 ‘TIGER 200 IT ETF’의 순자산은 1조1339억원이다. 연초 이후(YTD) 수익률은 89.86%에 달했다.

해당 ETF는 코스피 200 구성종목 중 정보기술 섹터에 해당하는 15개 핵심 기업에 집중 투자한다. 주요 편입 종목으로는 ▷SK하이닉스(22.10%) ▷삼성전자(19.82%) 등 고대역폭메모리(HBM) 중심의 반도체 대장주를 비롯해 ▷삼성전기(11.56%) ▷삼성SDI(10.27%) ▷이수페타시스(2.21%) 등이 포함돼 있다.

단순 반도체 중심의 투자를 넘어 AI 인프라 확장 과정에서 수혜가 예상되는 기판, 적층세라믹콘덴서(MLCC), 에너지저장장치(ESS) 등 IT 밸류체인 전반에 분산 투자한 전략이 반영된 것이다. AI 서버 확대에 따라 MLCC와 고다층 기판(MLB), ESS 배터리 관련 산업에 대한 수요가 증가하는 가운데 관련 주요 기업들을 포트폴리오에 반영했다는 설명이다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 “현재 시장은 단순한 반도체 사이클을 넘어 AI 인프라가 기기와 산업 전체로 확산되는 새로운 성장 국면에 진입했다”며 “TIGER 200 IT ETF는 HBM부터 기판, 배터리까지 아우르는 구조로 국내 IT 생태계 전반에 투자할 수 있는 상품”이라고 말했다.