실시간 검사 데이터 분석 통계 플랫폼 ‘스타고라’ 무인 PCR 자동화 시스템 ‘큐레카’ 현지 호응

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 분자진단 토탈 솔루션 기업 씨젠은 유럽임상미생물학·전염병학회(ESCMID Global 2026)에서 차세대 진단 플랫폼의 방향성을 제시하며 성황리에 행사를 마쳤다고 27일 밝혔다.

씨젠은 지난 4월 17일부터 21일(현지시간)까지 독일 뮌헨에서 열린 학회에서 실시간 검사 데이터 분석 통계 플랫폼인 ‘스타고라(STAgora™)’와 무인 PCR 자동화 시스템 ‘큐레카(CURECA™)’를 함께 선보였다.

스타고라는 전 세계에서 생성되는 PCR 검사 데이터를 실시간으로 연결해 감염 흐름을 직관적으로 확인할 수 있도록 설계된 플랫폼으로, 의료진이 개별검사 결과를 지역 및 글로벌 데이터와 비교 분석해 인사이트를 도출할 수 있도록 지원한다.

함께 공개된 큐레카는 검체 투입부터 전처리, 핵산 추출, 증폭, 결과 분석까지 PCR 전 과정을 무인 자동화한 시스템이다. 기존 수작업 의존도가 높았던 전처리 과정을 자동화하고, 검사실 환경에 따라 유연한 구성이 가능한 모듈형 설계를 적용해 현지 관계자들의 높은 관심을 받았다.

백영석 씨젠 신사업총괄 전무는 “자동화된 검사 환경과 실시간 데이터 기반 분석이 결합될 때 감염 흐름에 대한 이해를 보다 정교하게 할 수 있을 것”이라며 “데이터가 축적되고 연결될수록 진단의 활용 범위는 더욱 확대되고, 무인 자동화와 실시간 데이터 분석의 결합은 분자진단 환경의 변화를 가속화할 것”이라고 강조했다.

씨젠은 향후 법인이 위치한 주요 국가들을 중심으로 스타고라의 글로벌 확산에 집중하고, 큐레카의 상용화를 위한 완성도 제고와 상업화 준비에 속도를 낼 계획이다.