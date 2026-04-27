미아사거리역 초역세권 위치

[헤럴드경제=권제인 기자] – 아우디 코리아는 아우디 공식 딜러사인 고진모터스가 서울시 강북구 미아동에 아우디 강북 전시장을 리뉴얼 오픈한다고 27일 밝혔다.

아우디 강북 전시장은 연면적 1472㎡ 규모의 전시 및 상담 공간과 고객 동선을 고려한 공간 구성으로 보다 편리하게 아우디 차량을 직접 경험할 수 있도록 했다.

또한, 지하철 4호선 미아사거리역 1번 출구에서 도보 3분 거리에 위치한 초역세권 입지로, 강북의 주요 간선도로인 도봉로 대로변에 자리해, 의정부 및 종로 방면 등 다양한 지역에서 접근성이 뛰어나다.

특히 이번 강북 전시장에서는 최근 출시한 아우디의 대표 프리미엄 세단 ‘더 뉴 아우디 A6’ 전용 공간이 마련됐다.

한편, 아우디 강북 전시장에서는 이번 리뉴얼 오픈을 기념해 다양한 고객 프로모션이 진행된다. 5월 31일까지 전시장 방문 후 QR 등록을 완료한 고객에게는 아우디 라이프스타일 굿즈를, 견적 상담 고객에게는 추가 혜택을 선착순으로 제공한다.