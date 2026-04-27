[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피 지수가 27일 개장 직후 가파르게 상승하며 또다시 장중 최고치를 경신했다.
한국거래소에 따르면, 이날 오전 9시9분 기준 코스피 지수는 전장보다 70.47포인트(1.09%) 오른 6546.10에 거래 중이다.
지수는 전장 대비 57.97포인트(0.90%) 오른 6533.60에 장을 시작해 오름폭을 키워 장중 최고치인 6557.78을 터치했다.
yuni@heraldcorp.com
입력 2026-04-27 09:13:15
[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피 지수가 27일 개장 직후 가파르게 상승하며 또다시 장중 최고치를 경신했다.
한국거래소에 따르면, 이날 오전 9시9분 기준 코스피 지수는 전장보다 70.47포인트(1.09%) 오른 6546.10에 거래 중이다.
지수는 전장 대비 57.97포인트(0.90%) 오른 6533.60에 장을 시작해 오름폭을 키워 장중 최고치인 6557.78을 터치했다.
“갑자기 매출 0원” 난리났는데…‘늑구 수색팀’에 4천500잔 커피 쏜 ‘훈훈’ 카페 점주님
[헤럴드경제=이원율 기자]대전 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’가 9일 만에 돌아온 가운데, 그사이 흔적 찾기에 혼신의 힘을 다했던 수색팀에 한 카페 점주가 약 4500잔의 커피를 무상 지원한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 오월드 폐쇄로 인해 갑작스럽게 휴장 상황을 맞았지만, 이런 상황에서 외려 무상커피를 지원하며 수색대원에게 격려와 응원의 뜻을 전한 것이다. 이
‘와인 바꿔치기’ 안성재 식당, 피해고객 초대했다가 거절당했다…“모두 불편한 자리”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’(이하 ‘모수’) 측이 ‘와인 바꿔치기’ 피해를 본 고객에게 사과와 함께 식사 초대를 했으나 거절당한 것으로 알려졌다. ‘와인 바꿔치기’를 폭로한 피해 고객 A 씨는 24일 온라인 커뮤니티에 폭로 이후 모수 측과 나눈 대화 내용을 추가로 공개했다. A 씨는 지난 21일 모수 측과 3차례 통화했다며, 모수 측으로부터 사과를 받았고, 식사 초대도 받았지만 거절했다고 밝혔다. 그는 “저를 포함한 일행, 서비스를 해주시는 분들 모두 불편한 자리가 될 것이기 때문”이라고 거절 이유를 설명했다. A 씨는 지난 18일 모수에서 식사를 했는데, 담당 소믈리에가 80만원 상당 2000년 빈티지 와인 대신 10만원 더 저렴한 2005년 빈티지 와인을 잘못 서빙하고도 이를 모른 척 넘어가려 했다고 한다. A 씨가 확인을 요청하자 소믈리에는 ‘공부에 도움이 됐으면 좋겠다’며 2000년 빈티지를 맛보게 해주겠다는 황당한 대응
‘음주 뺑소니’ 김호중, ‘50억’ 돈방석 앉나…복역 중 아트엠엔씨 대주주로
[헤럴드경제=김주리 기자] 음주운전 뺑소니 혐의로 실형을 선고받고 복역 중인 김호중이 소속 법인 지분을 통해 상당한 자산 가치를 보유한 것으로 전해졌다. 22일 업계에 따르면 김호중은 소속사 아트엠엔씨의 대주주로, 지분 7.43%를 보유하고 있다. 해당 지분 가치는 약 50억원 수준으로 추산된다. 앞서 김호중이 속한 소속사 생각엔터테인먼트는 김호중의 구속 기소 후 사명을 아트엠엔씨로 변경했다. 이후 기존 연예 매니지먼트 중심 구조에서 벗어나 다양한 사업 다각화 전략을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 대표적으로 다이어트 건강기능식품 브랜드 ‘딥트 3일’을 인수하며 제조 및 유통망을 확보했고, 글로벌 K-컬처 플랫폼 기업 ‘스튜디오엠엔씨’를 편입해 디지털 콘텐츠 역량을 강화했다. 여기에 SBS 미디어넷의 라이프스타일 채널 SBS LIFE 인수도 추진하며 자체 방송 송출 기반까지 확보하는 단계다. 기업 실적도 뒷받침되고 있다. 아트엠엔씨는 2025년 결산 기준 매출 130억원, 당기순이익
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는