문화예술정책자문위원회 출판 분과 제2차 회의 출판 콘텐츠 제작비 세액공제 도입 등 논의

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부가 청년문화예술패스로 도서 구매를 지원하고 독서 문화 확산에 나선다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 27일 서울 종로구 국립현대미술관에서 문화예술정책자문위원회 출판 분과 제2차 회의를 열고, 지속가능한 출판 생태계 조성과 인공지능(AI) 환경 대응을 위한 향후 출판 분야 정책 방향을 논의한다.

이날 회의에는 출판 분야 김소영, 김형보, 백다흠, 홍영완, 유통 분야 이대건, 허정도, 웹소설 분야 권태완, 김환철 위원이 참석해 현장의 목소리를 전달한다.

2차 회의에서는 지난 1차 회의에서 나온 건의 사항에 대한 추진 상황을 공유하고 향후 정책 방향을 토론한다.

최 장관은 독서 문화 확산을 위한 정책 필요성에 깊이 공감하며 독서 참여 잇기 등을 시작했음을 알린다. 그는 ‘2026 책 읽는 대한민국’을 계기로 누리소통망(SNS)에 독서하는 일상을 공유하고, 다음 참여자로 국무위원을 지목한 바 있다.

‘문화가 있는 날’이 매달 마지막 주 수요일에서 매주 수요일로 확대한 것에 발맞춰 도서 할인권 등 지원이 필요하다는 제안에 대해서는 ‘청년문화예술패스’를 통해 8월부터 도서 구매도 지원할 계획이다. 또 2027년 예산 편성 시 국민의 독서 활동 촉진과 지원을 위한 예산 확보에 힘쓸 예정이다.

이어 출판 콘텐츠 제작비 세액공제 도입을 위한 출판계, 관계 기관과의 협업 방안, 지역 서점 활성화 방안, 산업 환경 변화 대응 방안 등을 토론한다.

또한 올해 출판 분야 지원 예산이 역대 최대 규모인 551억원으로 편성된 데 이어, 내년 예산도 출판 분야를 활성화하는 편성 방향을 논의한다.

회의 후 최 장관은 지난 2월 취임한 김태헌 대한출판문화협회 회장과 홍영완 한국출판인회의 회장을 만나 출판계의 발전과 도약을 위한 민관 협력 의지를 다진다.

최 장관은 “인공지능 시대에 출판 산업 역시 중대한 전환기를 맞고 있다. 우리 출판 문화 산업이 정부의 정책과 제도적 뒷받침, 민간의 열정과 전문성을 바탕으로 새롭게 도약하고 지속가능한 생태계를 구축하도록 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 문화예술정책자문위원회 출판 분과 회의는 물론, 기획, 창작부터 유통, 소비까지 분야별 전문가와 함께 머리를 맞대어 수시로 논의하고 소통하며 현장에서 필요로 하는 정책 과제들을 발굴하고 추진하겠다”고 밝혔다.