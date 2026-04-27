28일까지 선거구별 1명 추가 선출

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당이 성 비위 의혹이 제기된 광역의원 중대선거구 중 한 곳인 북구 1선거구를 제외하고 2차 경선에 들어간다.

성 비위 제보를 접수받은 더불어민주당 광주시당은 진상조사에 착수했다.

광주시당 선거관리위원회는 27일부터 28일까지 이틀간 3개 선거구에서 추가 후보자 선출 경선(패자부활전)을 실시한다.

이번 경선은 중대선거구제 도입으로 의원 정수가 늘어난 선거구별로 1명씩을 추가 선출하는 2차 경선이다.

총 10명 후보가 선거에 나서고, 권리당원 100% 온라인 투표로 당선자를 가린다.

선거구별로는 ▷남구 1(기존 남구 1·2) 박철호·배진하·서임석·임미란·하주아 ▷북구 2(기존 북구 4) 김나윤·임종국·채은지 ▷광산구 3(기존 광산 3·5+비아동) 강혜경·박필순이 경쟁한다.

중대선거구로 묶인 기존 선거구 경선 1위 후보들 간 본선 기호(가·나·다)를 정하는 순위 투표도 실시한다.

순위 투표는 ▷남구 제1선거구 강원호·노소영 ▷북구 제2선거구 주순일·허석진 ▷광산구 제3선거구 김광란·이영훈이 나선다.