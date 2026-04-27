김정은 “피로써 전취한 정의의 새 역사 새겼다”

[헤럴드경제=윤호 기자]북한이 ‘쿠르스크 해방작전 종결’ 1주년을 맞아 파병 전사자를 기리는 추모 기념관 준공식을 개최했다. 김정은 국무위원장은 “우리는 이 기념관에 피로 쓴 조로(북러) 친선의 새 역사, 피로써 전취한 정의의 새 역사를 새겼다”며 “이는 계승의 굳건함과 우리의 의지를 상징한다”고 역설했다.

조선중앙통신은 27일 ‘해외군사작전 전투위훈기념관’ 준공식이 전날 김정은 위원장과 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장, 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관 등이 참석한 가운데 평양에서 열렸다고 전했다.

김 위원장은 “전쟁의 규칙이 어떻게 달라지든, 언제 어디서 위기가 발생하든 우리는 항상 단합된 힘으로 대처해 나가는 진실하고 헌신적이며 강력한 보루로 강화되어야 한다”며 양국 국민이 이를 염원하고 있다고 언급했다.

북러가 어떤 위기에도 ‘단합된 힘으로 대처’하는 보루가 돼야 한다는 발언은 양국이 2024년 6월 평양 정상회담에서 서명한 북러 군사동맹 격상된 조약(‘포괄적인 전략적 동반자관계에 관한 조약’)의 이행 의지를 거듭 시사한 것으로 풀이된다.

김 위원장은 양국이 “평화와 주권을 위하여 어깨를 겯고 한 전호에서 싸웠으며 파시즘의 부활을 막고 패권주의 세력의 전쟁 야망을 분쇄하는 데서 관건적 의의를 가지는 전과를 달성했다”며 쿠르스크 해방 작전의 ‘전략적 의의’가 대단히 크다고도 말했다.

이어 “러시아 군대와 어깨 겯고 침략자들을 격퇴 소멸한 조선인민군의 영용한 투쟁으로 하여 미국과 서방이 추구하는 패권주의적 기도와 군사적 모험이 좌절됐다”고 주장했다.

김 위원장은 참전 북한군들의 ‘충성심’과 헌신을 상당한 분량을 할애해 기리면서 ‘위대한 명예를 지키고저 자폭, 자결의 길을 주저없이 선택한 영웅들’이라는 언급도 해 전장에서 자폭한 군인들이 있었음을 직접적으로 밝혔다.

푸틴 러시아 대통령은 볼로딘 의장이 대독한 편지에서 “(북한군의) 무비의 위훈은 모든 러시아 공민들의 마음속에 영원히 남아있을 것”이라며 “포괄적인 전략적 동반자 관계를 공동노력으로 계속 강화해 나갈 것이라고 확신한다”고 강조했다.

쿠르스크는 우크라이나와 국경을 맞댄 러시아 서남부 지역으로 2024년 8월 우크라이나군에 일부를 점령당했다.

북한은 파병을 통해 러시아가 쿠르스크를 재탈환하는 데 결정적 기여를 했고, 러시아는 지난해 4월 26일 쿠르스크 영토 회복을 공식 선언했다.

러시아 파병군을 북러동맹과 북한 체제에 대한 ‘충성 상징’으로 적극 내세워 온 김 위원장은 지난해 10월 평양의 신도시인 화성지구에 이들의 희생을 기리는 기념관을 착공했다. 이후 딸 주애 등을 대동하고 여러 차례 건설 현장을 찾아 기념관 조성 상황을 챙겼다.

기념관에는 희생된 병사들의 유해도 안치됐다. 중앙통신은 이날 준공식에서 ‘참전열사들의 유해를 안치하는 의식’이 거행됐다며 김 위원장이 희생자 중 한 명의 유해에 흙을 얹고 유해안치실을 찾아 헌화했다고 전했다.

그는 러시아 측 인사들과 함께 기념관에 조성된 노획무기 전시장도 돌아봤다. 주북 러시아대사관 텔레그램 채널이 공개한 사진을 보면 독일제 탱크 등이 이곳에 전시된 것으로 나타났다.

한편 김 위원장은 전날 벨로우소프 장관과 회담을 갖고 양국 간 군사 협력 강화 방안에 대해 논의했다. 러시아 타스통신에 따르면 벨로우소프 장관은 2027~2031년 동안 러시아와 북한 간 상호 군사 협력 계획을 체결할 준비가 돼있다고 밝혔다. 양국이 우크라이나 전쟁 파병이라는 단기적인 협력을 넘어 5년 단위의 중장기적인 군사 협력을 공식화하고 동맹을 강화하겠다는 의지를 내비친 것으로 보인다.