AI 플랫폼 ‘캔디’ 활용 후보물질 발굴 가속화 인크레틴 계열 한계 보완할 비인크레틴 신약 목표

[헤럴드경제=최은지 기자] HK이노엔이 인공지능(AI) 신약 개발사 아토매트릭스와 손잡고 차세대 비만치료제 개발에 나선다.

HK이노엔은 아토매트릭스와 차세대 비만치료제 공동연구개발 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협력은 AI 및 컴퓨터 시뮬레이션 기반 신약 설계 플랫폼을 활용해 기존 인크레틴(Incretin) 계열 비만치료제의 한계를 보완할 수 있는 저분자 후보물질 발굴을 목표로 한다.

아토매트릭스는 자사의 신약 설계 플랫폼인 ‘캔디(CANDDIE)’를 통해 후보물질 설계와 선별을 담당한다.

캔디는 분자동역학(MD) 기반의 플랫폼으로, 표적 단백질과 후보물질의 결합 안정성뿐만 아니라 결합 후의 약효 반응까지 정밀하게 분석할 수 있는 것이 특징이다. 연구 초기 단계부터 위험 요인을 관리해 개발 기간과 비용을 효율화할 수 있을 것으로 기대된다.

HK이노엔은 자체 연구 역량을 투입해 신약 합성 및 생물학적 평가를 수행하며 후보물질의 약효와 안전성을 검증할 계획이다.

특히 GLP-1 수용체 작용제 등 기존 치료제가 가진 위장관계 부작용과 근감소 등의 문제를 극복하기 위해 ‘비인크레틴(Non-incretin)’ 계열 신약 개발에 집중한다는 전략이다.

박병철 HK이노엔 신약연구소 소장은 “양사의 강점을 결합해 유망 후보물질을 신속히 발굴하고 후속 개발 단계로 빠르게 진입할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이은호 아토매트릭스 대표는 “이번 협업을 통해 자사 플랫폼이 실제 후보물질 도출로 이어지는 성과를 입증하겠다”고 밝혔다.