- ‘내맘대로 랜드마크 패키지’ 출시…충남·경기 베이밸리 상생 협력 사업의 일환

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도와 경기도의 대표 관광지 2곳을 자유롭게 이용할 수 있는 초 광역 관광 패키지 상품이 출시됐다.

충남도와 충남문화관광재단은 베이밸리투어패스 ‘내맘대로 랜드마크 패키지’를 새롭게 출시, 28일부터 온라인 판매를 실시한다고 28일 밝혔다.

배이밸리투어패스는 충남·경기 베이밸리 상생 협력 사업의 일환으로, 천안·아산·서산·당진·예산 등 충남 북부권과 평택·안성·화성·안산·시흥 등 경기 남부권을 하나의 관광 권역으로 묶은 초광역 관광 상품이다.

도와 문화관광재단은 우선 ‘내맘대로 랜드마크 패키지 빅(Big)2’ 상품을 내놨다. 이 상품은 베이밸리 10개 시군 내 인기 관광지 가운데, 충남과 경기 각 1곳 씩, 관광지 2개소를 1인 당 1만 5900원으로 30일 내 자유롭게 이용할 수 있다.

네이버 스마트스토어에서 비용을 지불한 뒤 카카오톡이나 문자 메시지를 통해 모바일 티켓을 발급받고, 이를 가맹점 입구나 카운터에서 제시하고 이용하면 된다.

도와 문화관광재단은 패키지 상품 출시 기념 이벤트로 ‘빅2’ 1000매를 1매 당 1만 3900원의 가격에 한정 판매할 예정이다.

현재 이용 가능한 가맹 시설은 ▷천안 상록랜드 ▷아산 레일바이크 ▷당진 삽교호해양테마체험관 ▷서산 버드랜드 ▷예산 내포보부상촌 ▷안성 남사당공연장 ▷화성 서해랑케이블카 ▷안산 선감체험마을 ▷시흥 해피헬스데이웰니스캠퍼스 등 20곳이며 추가로 확대할 예정이다.

충남도와 문화관광재단은 앞으로 가맹 시설을 지속적으로 확대해 패키지 상품 이용을 활성화할 수 있도록 할 계획이다.

오는 5월에는 내맘대로 랜드마크 패키지 빅4권, 빅6권을 차례로 출시할 예정이며, 6월 안에는 통합권도 출시한다.