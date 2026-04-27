유·무인 복합전투체계 활용

[헤럴드경제=윤호 기자] 해군·해병대는 지난 23일부터 오는 30일까지 경북 포항 일대에서 2026년 전반기 합동상륙훈련을 실시하고 있다. 27일에는 독석리 해안에서 합동상륙훈련의 하이라이트인 ‘결정적 행동’을 실시하며 상륙작전 수행능력을 높였다.

결정적 행동은 해병대 상륙군이 해군 함정 함포와 항공전력 지원을 바탕으로 해안거점을 확보 후 지상작전으로 전환을 준비하는 상륙작전의 핵심이다.

특히 뉴질랜드 육군 1개 소대가 최초로 상륙군 대대에 배속, 우리 군과 함께 해상돌격과 지상작전을 수행했다. 뉴질랜드 장병들은 결정적 행동 이전부터 약 2주간 도시지역작전, 전투사격, 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV) 승하차 훈련 등을 수행하며 전술적 공감대를 형성했다.

이번 합동상륙훈련은 육·해·공군, 해병대 합동전력 3200여 명이 참가하는 여단급 규모로 진행됐다. 대형수송함 마라도함(LPH) 등 함정 20여 척, 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV), 상륙기동헬기(MUH-1)와 해상초계기(P-8A)·공군 전투기(KF-16)·공격헬기(AH-64E) 등 항공기, 드론작전사 드론 등 다양한 유·무인 합동전력이 참가해 합동작전 수행능력을 향상했다.

합동상륙훈련은 작전계획 수립, 상륙군 장비·병력 탑재, 작전절차 숙달을 위한 연습, 목표지역으로의 이동, 상륙군 전력이 해상 및 공중돌격하는 결정적 행동 순으로 진행했다.

해군·해병대는 훈련의 성과를 극대화하기 위해 다양한 합동전력을 통합하며 작전개념에 입각한 상륙군의 해상·공중돌격을 실시했으며, 다변화된 미래 위협에 대비한 훈련과제들을 주요 상황과 연계해 적용 및 시행했다.

훈련 참가전력은 목표지역으로의 이동단계에서 적 잠수함·무인기 등 다중위협에 대비한 대잠전과 방공전, 적이 부설한 기뢰를 탐지·제거하는 기뢰대항작전 등을 실전적으로 훈련했다. 기뢰대항작전에는 미 해군 7함대 예하 원정기뢰대항부대(ExMCM) 1개 팀이 참가해 연합 기뢰전 수행능력을 높였다.

또 특수부대가 목표해안에 은밀히 침투해 정찰, 장애물 제거 등을 하는 상륙선견부대작전 임무수행 간 처음으로 FPV(First Person View) 드론을 활용, 정보를 실시간으로 수집하며 드론 운용능력을 검증했다.

황상근 상륙기동부대사령관 해군대령은 “이번 훈련을 통해 해군·해병대가 원팀으로서 합동작전 수행능력을 강화하고 첨단과학기술을 활용한 유·무인 복합전력의 실전성을 검증할 수 있었다”고 말했다.

결정적 행동을 완료한 해군·해병대는 오는 30일까지 긴급보급품 및 화물의장 투하, 공중 전술지휘소 운용, 대량 전사상자 처치훈련 등 합동상륙훈련과 연계해 제대별 임무수행능력을 강화하는 훈련을 진행할 예정이다.