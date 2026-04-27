8개 분과 최대 3개 선택 분기 별 활동 수당 지급

[헤럴드경제=박성준 기자] 금융감독원이 2026년 금융소비자리포터 100명 내외를 공개 모집한다고 27일 밝혔다.

금감원은 금융소비자의 관점에서 금융현장 동향을 파악하고 정보를 수집하기 위해 1999년부터 금융소비자리포터 제도를 운용해 오고 있다. 지난해에는 105명의 리포터가 법정상속인 대표자의 사망보험금 청구 프로세스 간소화, 고령층 대상 순환형 이동서비스 도입 등 180건의 리포트를 제출했다.

지원 자격은 금융지식과 금융거래 경험이 있는 만 18세 이상이면 누구나 가능하다. 지원자는 관심 분야에 따라 ▷은행 ▷금융투자·자본시장 ▷보험 ▷신용카드 ▷중소금융 ▷디지털금융 ▷가상자산 ▷민생침해금융범죄 등 8개 분과 중 최대 3개를 선택할 수 있다. 나이·직업에 따른 속성그룹도 최대 3개까지 선택 가능하다.

선발된 리포터는 주요 금융 이슈, 금융시장·소비자 동향 등에 관한 보고서를 월 1~2회 금감원에 제출하게 된다. 활동기간은 선발일로부터 1년이며, 우수 리포트를 낸 리포터에게는 분기별로 활동수당(우수 20만원·양호 10만원·보통 5만원)을 지급한다. 활동기간 종료 후에는 실적을 종합해 우수 리포터를 선정하고 인증서(소비자보호감독총괄국장 명의)를 발급한다.

접수는 이날 오전 9시부터 5월 11일 오후 5시까지 금감원 홈페이지 ‘참여·소통’ 메뉴의 ‘리포터 지원하기’에서 할 수 있다. 결과는 내달 26일 개별 통보할 예정이다.