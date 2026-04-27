인류 최초 마라톤 ‘서브2’ 발 들여 코스 후반 100m 16초4 페이스 “4개월 동안 집중훈련이 결과로” 11초 차 준우승 케젤차도 2시간 깨

[헤럴드경제=조용직 기자] 마라톤에서 2시간 ‘마의 벽’이 마침내 깨졌다.

26일(한국시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 사바스티안 사웨(30·케냐)는 42.195㎞ 풀코스를 1시간 59분 30초에 완주하며 우승했다.

그는 켈빈 키프텀(케냐)이 2023년 10월 시카고 마라톤에서 세운 기존 세계기록(2시간 00분 35초)을 1분 5초 앞당기며 처음으로 ‘서브 2’(2시간 이내에 마라톤 풀코스 완주)를 달성한 선수가 됐다.

2위로 들어온 요미프 케젤차(에티오피아) 역시 1시간 59분 41초를 기록하며 사웨에 이어 두 번째로 서브 2에 성공했다. 3위 제이컵 키플리모(우간다)도 기존 세계기록보다 빠른 2시간 00분 28초를 기록했다.

사웨는 선두 그룹에서 경쟁자들과 함께 초반 5㎞를 14분 14초(2시간 00분 3초 페이스)에 통과했고, 하프 지점을 1시간 00분 29초에 지나며 흐름을 이어갔다. 이후 30㎞ 지점(1시간 26분 03초)까지 빠른 페이스로 선두권 경쟁을 유지한 사웨는 케잘차와 함께 30㎞ 지점에서 치고 나가 양자 구도를 형성됐다.

승부는 막판에 갈렸다. 사웨는 결승선을 약 1.7㎞ 앞두고 승부수를 띄웠다. 속도를 끌어올리며 케젤차를 따돌렸고, 격차를 벌리며 새로운 역사를 썼다. 이날 런던의 기온은 10도 중반대에 머물렀고 바람이 약해 좋은 기록을 내기에 최적의 조건이 조성됐다.

사웨는 우승 뒤 인터뷰에서 “지난 4개월 동안의 집중 훈련의 노력이 결과로 이어졌다“며 ”결승선에 도착한 뒤 시간을 확인했을 때 정말 기뻤다. 잊지 못할 하루가 될 것 같다”고 밝혔다.

영국 BBC는 “이날 사웨는 코스 전반부를 1시간29초에 주파한 뒤 후반부를 더 빠른 59분1초에 뛰었다”며 “역사상 하프마라톤을 59분1초의 기록보다 빠르게 뛴 선수는 단 63명이다. 믿을 수 없는 후반부 기록”이라고 설명했다.

특히 사웨는 30~35㎞ 구간을 13분54초에 주파했고, 35~40㎞ 구간은 13분42초 만에 통과했다. 이는 100ｍ를 16초4에 뛰는 페이스다.

2시간의 장벽은 한동안 인류가 넘기 어려운 한계로 인식됐다. 2018년 베를린 마라톤 대회에서는 ‘전설’ 일리우드 킵초게(케냐)가 2시간01분39초를 기록해 꿈의 기록에 ‘99초’ 차까지 다가섰다.

인류가 2시간 벽에 근접하자 대학 연구진과 글로벌 스포츠 브랜드들은 기록 단축을 위해 최적화한 마라톤화 개발에 더욱 박차를 가했다. 그 결과 킵초게는 2019년 10월 오스트리아 빈에서 열린 프로젝트 ‘INEOS 1:59 챌린지’에서 1시간59분40초02에 결승선을 통과하며 인류 최초로 2시간 이내 완주에 성공했다.

다만 이 기록은 공식 기록으로 인정되지 않았다. 킵초게가 7인 1조의 페이스 메이커와 레이저로 속도를 조절하는 선두 차량의 도움을 받는 등 정식 대회에서 허용되지 않는 요소들이 포함됐기 때문이다.

켈빈 키프텀(케냐)은 2023년 10월 미국 일리노이주 시카고에서 열린 2023 시카고 마라톤에서 2시간00분35초의 세계기록을 쓰면서 킵초게의 기존 기록을 34초 앞당겼다. 하지만 2024년 12월, 만 24세의 젊은 나이에 교통사고로 세상을 떠나면서 큰 충격을 안겼다.

이날 여자부에서도 세계신기록이 나왔다. 티지스트 아세파(에티오피아)는 2시간 15분 41초에 결승선을 통과, 자신이 지난해 이 대회에서 세운 종전 세계기록(2시간 15분 50초)을 9초 단축했다.