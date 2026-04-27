[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]6·3 지방 대구시장 선거를 앞두고 김부겸 전 국무총리와 추경호 전 경제부총리가 정면으로 맞붙으며 대구 지역 민심이 뜨겁게 달아오르고 있다.

27일 대구지역 정치권에 따르면 두 인물 모두 대구를 기반으로 한 중량급 정치인인 만큼 이번 대결은 단순한 지방선거를 넘어 향후 정치 지형에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 분석된다.

더불어민주당 김부겸 후보는 전날 열린 선거사무소 개소식에서 국민의힘을 겨냥해 “이번에는 김부겸을 회초리 삼아달라. 국민의힘이 정신 차리게 만들어달라”며 “이번에야말로 대구가 국민의힘을 혼내야 나라가 산다. 그래야 대한민국 정치도 바로 서고 무엇보다 대구가 산다. 대구 한번 해보입시다”고 목소리를 높였다.

반면 국민의힘 추경호 후보는 같은날 국민의힘 대구시당에서 열린 기자회견을 통해 “경제부총리를 지낸 자신이 첫날부터 투입될 수 있는 ‘프로 경제시장’”이라며 김 후보와 차별화를 꾀했다.

그는“대구·경북 통합, TK 신공항 건설, 산업 구조 대전환 등 이런 핵심 과제만큼은 누가 시장이 되든 흔들림 없이 추진돼야 한다”며 “김 예비후보의 답을 기다리겠다”고 전했다.

양측의 공방도 점차 격화되는 있으며 대구 지역 민심 역시 갈리고 있는 분위기다.

변화를 강조하는 김부겸 후보의 메시지에 공감하는 유권자층이 있는 반면 안정적인 경제 운영 능력을 기대하며 추경호 후보를 지지하는 목소리도 만만치 않다.

이번 선거는 단순히 두 정치인의 경쟁을 넘어 대구의 미래 방향을 결정짓는 분수령이 될 전망이다.

변화와 개혁을 통한 새로운 도약이냐 안정과 실용을 통한 성장 회복이냐를 두고 유권자들의 선택이 주목된다.

여기에 두 사람 외에 개혁신당 이수찬 대구시당 위원장, 무소속 김한구 예비후보가 대구시장 선거에 출사표를 낸 상태로, 선거일까지 남은 기간 동안 각 후보가 어떤 비전과 설득력으로 대구 민심을 사로잡을지 관심이 집중되고 있다.

대구지역 정치권 한 관계자는 “대구가 더 이상 공천만 받으면 당선이 아니라는 시각이 팽배하다”며 “김부겸이라는 강력한 대항마가 등판한 상황에서 국민의힘은 수성을, 더불어민주당은 파란을 노리고 있어 선거판이 요동치고 있다”고 말했다.