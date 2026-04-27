전국 직업계고 572곳 대상…실습 전 사전교육 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국고용노동교육원이 전국 직업계고 현장실습생을 대상으로 노동인권과 산업안전 교육을 대폭 강화한다.

현장실습 과정에서 반복적으로 제기돼 온 안전사고와 권익침해 문제를 사전에 차단하겠다는 취지다.

교육원은 27일부터 전국 572개 직업계 고등학교 현장실습 대상자 약 6만명을 대상으로 ‘노동인권·권익보호 및 산업안전보건 교육’을 실시한다고 밝혔다.

이번 교육은 현장실습 참여 전 반드시 이수해야 하는 사전교육으로, 학생들이 실습 현장에서 자신의 권리와 안전수칙을 이해하고 스스로 대응할 수 있는 역량을 갖추도록 하는 데 초점이 맞춰졌다.

특히 최근 산업현장에서의 중대재해와 청소년 노동권 침해 문제가 사회적 이슈로 떠오른 상황에서 예방 중심 교육의 필요성이 커졌다는 판단이다.

교육은 온라인 플랫폼을 통한 이러닝 방식으로 제공돼 시간과 장소 제약 없이 수강할 수 있다. 학습 완료 후에는 진단평가를 통해 권익침해 대응 능력과 안전의식 수준을 점검하도록 설계됐다.

교육 내용은 현장 중심 사례를 기반으로 구성됐다. ▷현장실습생의 노동인권과 권익보호 ▷청소년 노동 관련 주요 사례 ▷실습현장 안전수칙 ▷산업재해 유형 및 예방·대처 방법 ▷괴롭힘·성희롱·성폭력 대응 등 실무에서 반드시 필요한 내용이 포함됐다.

교육원은 2012년부터 직업계고 현장실습생을 대상으로 한 안전·권익 교육을 지속해 왔다. 최근에는 학생 눈높이에 맞춘 콘텐츠 개편과 교육 효과성 연구, 참여 확대를 위한 프로그램 개선 등을 병행하고 있다.

이종선 교육원장은 “산업구조 대전환과 복합위기 시대에 노동인권과 안전교육은 선택이 아닌 필수”라며 “현장실습생이 스스로 권리를 이해하고 안전을 지킬 수 있는 역량을 갖추도록 지원하겠다”고 했다. 이어 “고용노동교육 2.0 시대를 통해 미래지향적 노동교육 체계를 구축해 나갈 것”이라고 강조했다.