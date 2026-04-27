4.5㎞ 무장애 숲길에 숲해설·유아체험·암벽장·황톳길 갖춰…도심 속 생활권 힐링 거점 여름엔 숲속폭포, 밤엔 미디어파사드…자연과 디지털이 어우러진 체험형 공원으로 확장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 권한대행 부구청장 김기현)는 배봉산공원을 숲해설과 유아숲체험, 인공암벽장, 숲속폭포, 미디어파사드, 황톳길이 어우러진 도심형 복합공원으로 가꿔가고 있다고 밝혔다.

한때 동네 뒷산 같은 산책 공간에 머물렀던 배봉산이 이제는 걷고 쉬는 공간을 넘어 배우고 체험하며 치유까지 누리는 생활권 공원으로 자리를 넓히고 있다는 것이다. 배봉산은 4.5㎞ 순환형 무장애 숲길을 품고 있어 유모차를 끄는 가족과 보행약자도 비교적 편안하게 숲길을 누릴 수 있다.

배봉산의 강점은 ‘자연을 보는 공원’에 그치지 않는다는 데 있다. 봄부터 가을까지 운영되는 숲해설 프로그램은 전문 해설사와 함께 숲을 걸으며 생태를 배우는 방식으로 꾸려지고, 유아숲체험원은 아이들이 오감으로 자연을 익히는 체험 공간으로 활용되고 있다. 치유 프로그램도 더해져 아이에게는 숲이 교실이 되고, 어른에게는 바쁜 일상 속 쉼터가 되고 있다.

활동적인 체험을 원하는 주민에게는 인공암벽장이 있다. 2017년 조성된 높이 7m 규모의 암벽장은 4월부터 10월까지 매주 수요일부터 일요일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다. 전문강사의 지도 아래 장비 사용법과 등반 기술을 배울 수 있고, 이용 전 안전교육과 안전요원을 배치해 초보자도 안심하고 체험할 수 있도록 했다. 사전 예약과 현장 접수를 병행하며 이용료는 무료다.

계절별 볼거리도 뚜렷하다. 여름철에는 배봉산 열린광장 숲속폭포가 시원한 풍경을 더한다. 폭포는 5월부터 9월까지 하루 5회, 오후 1시부터 5시까지 가동되며 폭 41m, 최대 높이 19m 규모로 도심 속 여름 명소로 자리 잡고 있다. 밤이 되면 같은 공간은 미디어파사드 무대로 바뀐다. 미디어파사드는 주말 토·일요일 오후 7시부터 8시 30분까지 3회 운영되며, 회당 30분씩 상영된다. ‘돌의 숨, 숨의 빛’을 주제로 ‘피어나다’, ‘루미니아’ 등 콘텐츠를 선보여 숲속폭포와 어우러진 몰입형 야간 경관을 연출한다.

맨발 걷기 수요에 맞춰 황톳길도 새롭게 정비했다. 배봉산근린공원 황톳길은 휘경광장에서 히어리광장까지 이어지는 355m 구간으로, 올해 4월 리모델링을 마쳤다. 구는 미끄럼 방지용 안전난간을 설치하고 국내산 황토를 새로 포설했으며, 세족장과 신발보관함 등 편의시설을 확충해 보다 쾌적하고 안전한 맨발 걷기 환경을 갖췄다.

이처럼 숲길과 황톳길, 체험시설, 야간 콘텐츠가 한 공원 안에 모이면서 배봉산은 사계절 내내 주민 발길이 이어지는 동대문구 대표 여가 공간으로 자리 잡고 있다. 봄철 철쭉과 벚꽃, 가을 꽃무릇 등 계절마다 다른 자연경관을 즐길 수 있고, 정상에서는 노을과 새소리를 함께 느낄 수 있어 도심 속에서 자연을 온전히 체험할 수 있는 공간으로도 사랑받고 있다.

김기현 부구청장은 “배봉산은 자연과 체험이 어우러진 도심 속 힐링 공간”이라며 “주민들이 더 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 시설 개선과 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.