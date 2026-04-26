광산구, 반려견 대기소 40개 설치

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 광산구는 공원, 산책로 등 공공장소에 반려인과 비반려인의 편의와 안전을 위한 반려예절 안내판 겸용 반려견 대기소 40개소를 설치한다.

이번 사업은 지난해 9월 신촌생활·선운·운남근린공원 3개소에 시범 설치해 긍정적인 반응을 얻었다. 이어 11월 반려동물 정책 수요조사에서도 ‘시설개선 분야’가 1위를 차지하면서 주민 요구를 반영해 사업을 확대 추진키로 했다.

반려견 대기소는 반려예절 안내 기능과 함께 화장실 이용 등으로 자리를 비울 때 반려견을 안전하게 대기할 수 있는 공간으로 활용된다.

대기소는 올해 상반기 중으로 설치될 예정이며, 공공장소 이용 불편을 줄이고 반려인과 비반려인이 모두 안심할 수 있는 환경 조성에 이바지할 것으로 기대된다.

광산구는 반려인과 비반려인이 함께 참여하는 ‘반려문화 소통협의체’를 구성해 생활권에서 발생하는 반려동물 갈등 사례를 공유하고, 반려문화 정책 전반에 대한 주민 의견을 수렴한다.

협의체를 통해 마련된 반려예절 수칙은 안내판 정보무늬(QR코드)와 홍보물로 제공하고, 캠페인 등 다양한 활동과 연계해 지역사회 전반으로 확산할 예정이다.