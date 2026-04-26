슈워츠먼 인문학센터 개관 기념 행사

[헤럴드경제=김희량 기자] 로제의 ‘아파트’(APT.)를 시작으로 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 ‘골든’(Golden), ‘프리’(Free), ‘유어 아이돌’(Your Idol), ‘소다팝’(Soda Pop)이 차례로 울려퍼졌다.

25일(현지시간) 영국 명문대 옥스퍼드대의 슈워츠면 인문학센터는 개관 행사를 기념하기 위한 K-팝 공연이 진행됐다.

1억8500만파운드(약 3700억원)를 기부한 스티븐 A 슈워츠먼 블랙스톤 공동창업자의 이름을 딴 이 센터는 인문대 각 학부와 도서관을 한데 모은 학문의 전당이자 대중과 소통하기 위해 마련된 공연예술 공간이다. 스퍼드대가 과학기술의 시대 인문학의 역할과 미래를 탐색하기 위해 설립됐다.

수백명이 참석한 이날 행사에서는 남녀노소가 함께 K-팝을 즐기는 모습이 펼쳐졌다. 이날 행사는 슈워츠먼 센터가 옥스퍼드대 한국학과 및 한류 프로그램에 요청해 성사된 것이다. 한류 프로그램은 삼천리 지원으로 지난해 신설돼 운영 중인 코스로, 내년 2월 슈워츠먼 센터에서 옥스퍼드대 한국 대중문화 주간 대규모 행사가 열릴 예정이다.

지은 케어(조지은) 한국학 교수는 “오늘 참관한 대학 안팎의 고위 인사들도 옥스퍼드대 인문관에서 K-팝 무대를 보다니 상상도 할 수 없는 일이다, 오늘 행사에서 가장 많은 사람을 불러 모았다, 남녀노소가 함께 즐기는 이런 대중적인 무대는 처음 본다 등 놀라는 반응이 많았다”고 연합뉴스에 밝혔다.

이날 행사에서는 옥스퍼드의 한국학센터 출범도 공식화됐다.

사회를 맡은 방송인 니브 스펜서는 “슈워츠먼 센터 개관을 축하하는 이 역사적 순간에 ‘코리안 에너지’(Korean Energy)가 활기를 불어넣었다”며 “오늘 무대는 옥스퍼드 한국학센터의 출발을 기념하는 것”이라고 설명했다.

옥스퍼드대의 한국학 연구·교수를 총괄하는 ‘옥스퍼드 한국학센터’는 오는 10월 새 학기에 문을 연다. 한류가 세계 주류 문화로 떠오른 만큼 그 지속가능성을 위한 한국문화 연구에 집중한다. 창작의 산실로서 지속적인 한류에 실질적으로 기여한다는 비전도 갖고 있다.