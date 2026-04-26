오토차이나서 콘셉트카 2종·글로벌 전략 공개 “둥펑 협업으로 NEV 파워트레인 확대” “스마트 드라이빙 기능으로 中고객 겨냥” “자율주행 시대에도 ‘운전의 즐거움’ 중요”

[헤럴드경제(베이징)=권제인 기자] “현지 파트너사인 둥펑의 스마트 설루션 기술과 푸조만의 디자인을 결합해 차별화하고자 합니다.”

알랭 파베이 푸조 브랜드 최고경영자(CEO)가 둥펑과의 협업을 기반으로 전기차 라인업을 확대, 중국 시장을 넘어 글로벌 시장에서도 입지를 강화하겠다는 의지를 드러냈다.

파베이 CEO는 지난 24일(현지시간) 중국 베이징 모터쇼(오토 차이나 2026)에서 한국 취재진과 가진 인터뷰에서 “중국은 규모가 큰 시장이기 때문에 이곳에서의 성공이 중요하다”며 “중국에서 성공하고 수요가 확대되면 글로벌 시장으로의 확장 가능성도 높아진다”고 말했다.

특히, 그는 중국 시장에서 지속가능한 성장을 위한 최우선 실행 과제로 ‘친환경차(NEV) 전환’을 꼽았다. 파베이 CEO는 “푸조는 중국에서 NEV를 판매하지 않고 있지만, 이미 중국 시장에서 NEV가 64% 차지하고 있다”며 “스마트카, 셀프 파킹 등 드라이빙 스마트 기능도 포함해 중국 고객들의 기대를 만족시켜야 한다”고 강조했다.

그러면서 “둥펑과의 합작을 통해 전기차 라인업을 지속 확대할 계획”이라며 “전기차뿐 아니라 플러그인, 마일드 하이브리드 등 다양한 파워트레인을 제공할 예정이다”고 덧붙였다.

푸조가 이번 오토 차이나 2026에서 공개한 신차의 정체성도 이 같은 기조와 맥을 같이 한다. 푸조는 전동화 및 지능형 모빌리티로의 대전환을 알리는 새로운 글로벌 전략을 제시하고, 콘셉트카 2종을 공개했다. 푸조는 중국에서 현지 파트너사인 둥펑과의 협업을 통해 글로벌 시장을 겨냥할 모델 개발에 속도를 내겠다는 구상이다.

오토차이나에서 공개된 ‘콘셉트 6’는 대형 세단으로, 세단의 우아함과 슈팅 브레이크의 역동성을 결합한 디자인이 특징이다. ‘콘셉트 8’은 대형 SUV(스포츠유틸리티차량)의 미래를 제시하는 모델로, 간결한 디자인과 공기역학적 효율을 바탕으로 강인한 존재감과 직관적인 주행 경험을 구현했다.

파베이 CEO는 “한국에서 푸조 차량이 도로를 달리는 모습을 더 많이 보고 싶다”며 “앞으로 신규 모델 범위를 확장해 다른 시장과 국가에도 콘셉트카와 같은 차를 선보일 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “오늘 공개한 콘셉트카는 미래를 바라보고 만든 차량으로 유럽에서 생산하는 SUV보다 훨씬 큰 약 8.2m 규모”라며 “한국 시장은 진입장벽이 높지만, 여건이 된다면 이런 차량을 선보이고 싶다”고 덧붙였다.

푸조의 강점으로는 디자인과 주행 경험을 강조했다. 그는 “모터쇼에서 다양한 차량을 봤지만, 일부는 획일화된 경향도 있었다”며 “푸조는 프랑스 기반 디자인과 ‘e-DNA’ 감성을 통해 차별화된 정체성을 제공한다”고 말했다.

또한 그는 전동화 시대에도 ‘운전의 즐거움’을 유지하겠다고 강조했다. 파베이 CEO는 “푸조는 항상 드라이빙 플레저를 최우선으로 생각한다”며 “스티어-바이-와이어 기술 등을 통해 새로운 주행 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “자율주행이 확대되더라도 주행의 즐거움은 놓칠 수 없는 가치”라며 “지능화와 디자인, 그리고 주행 감성을 결합해 푸조만의 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.