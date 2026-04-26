초등학교 입학 전후 아동 12가정 대상 독서 연계 양육 지도, 언어 발달 촉진 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구는 아동과 양육자의 건강한 성장을 지원하기 위해 민관협력 기반의 맞춤형 독서 양육 코칭 프로그램 ‘함께 읽는 책, 함께 자라는 꿈’을 운영한다.

‘함께 읽는 책, 함께 자라는 꿈’은 성동구 드림스타트가 지역 내 전문 기관들과의 협력을 통해 운영하는 느린 학습자 아동과 부모 중심의 맞춤형 프로그램이다.

이번 프로그램은 초등학교 입학 전후 아동(2019~2020년생)이 있는 12가정이 참여하며, 3월 17일부터 6월 30일까지 총 7회에 걸쳐 진행된다.

특히 단순한 교육 제공을 넘어, 부모의 양육 역량 강화와 아동의 언어 발달 촉진을 동시에 지원하는 실천 중심의 통합 프로그램이라는 점에서 의미가 크다.

프로그램에는 성동구 드림스타트를 중심으로 성동광진 교육복지 거점유치원인 서울경동유치원(원장 김태희), 아이세이언어연구소(소장 이화여대 임동선 교수), 성동교육복지센터(센터장 김진희)가 함께 참여하는 민관협력 모델로 운영되어 지역사회 자원을 연계한 통합적 지원 체계를 구축했다.

프로그램은 부모 대상 독서 양육 코칭 강의를 통해 상호작용 책 읽기의 기본 개념을 익히는 것으로 시작된다.

이와 함께 가족 참여형 문화 체험으로 이론을 실제 경험으로 확장하여 자녀와의 상호작용을 체험, 가정 내 독서 활동으로 적용되어 자연스럽게 이어질 수 있도록 구성됐다.

이후 부모 독서 코칭 심화 강의와 실천 과정 점검 및 평가를 통해 양육자와 아동의 변화를 확인하고 향후 실천 방향을 설정함으로써 가족 간 상호작용을 강화하고 장기적인 양육 태도 변화로 이어질 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

또 광고업체 ‘광고랑’ 후원으로 어린이 뮤지컬 관람 기회를 제공, 성동교육복지센터 재단법인 서울가톨릭청소년회 사진동아리의 재능기부로 가족의 소중한 순간을 담는 ‘가족사진 촬영 프로그램’을 진행하는 등 다양한 문화·정서 지원도 병행한다.

이를 통해 아동의 정서 발달과 가족 유대감 형성을 돕고, 실천 중심의 양육 역량 향상을 도모할 계획이다.

성동구 드림스타트는 12세 이하 취약계층 아동을 대상으로 신체·건강, 인지·언어, 정서·행동, 부모·가족 영역의 통합사례 관리를 지속적으로 운영, 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하기 위한 다양한 프로그램을 추진하고 있다.

구 관계자는 “이번 프로그램은 아동의 발달 특성을 고려하여 부모와 아동이 함께 성장할 수 있도록 지원하는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 지역사회 자원을 적극 활용해 아동과 가족을 위한 맞춤형 통합서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.