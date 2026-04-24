[헤럴드경제=양대근 기자] 윤상현 국민의힘 의원은 24일 “쿠팡 사태로 한미동맹이 흔들리고 있다”며 “분노보다 국익이 먼저”라면서 이재명 정부의 이른바 쿠팡 사태 대응 문제를 꼬집었다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 “위성락 국가안보실장이 쿠팡 사안이 한·미 간 안보 협의에 영향을 주며 있다고 했다”며 이같이 밝혔다.

그는 “민간 기업을 둘러싼 갈등이 동맹의 전략 현안에까지 부담을 주고 있다면, 이는 정부의 위기관리 실패이자 외교력의 부재”라며 “북핵 위협이 고도화 되고 국제 질서가 급변하고 있는 만큼 원자력 협력, 첨단기술 공조, 확장억제 강화 등 한·미 간 주요 현안은 단 하루도 지체되어서는 안 된다”고 강조했다.

이어 윤 의원은 “우원식 국회의장은 미국 정치권의 움직임을 두고 ‘명백한 내정간섭’이라고 비판했다”면서 “주권 국가로서 할 수 있는 문제 제기지만, 지금은 감정적 언사로 맞설 때가 아니라 외교력으로 국익을 지켜낼 때”라고 했다.

그는 “쿠팡 문제는 법과 원칙에 따라 처리하면 된다”며 “위법이 있다면 국내 기업이든 해외 기업이든 예외 없이 책임을 물어야 하지만, 법 집행은 법 집행대로 하되 외교는 외교대로 관리했어야 한다”고 지적했다.

아울러 “정부는 이제라도 사실관계를 명확히 설명하고, 한·미 간 불필요한 오해를 조속히 해소해야 한다”며 “정치권 역시 자극적인 구호 경쟁이 아니라 국익을 지키는 현실적 해법에 힘을 모아야 한다”고 덧붙였다.

한편 윤 의원은 국민의힘의 방미 외교 관련 “여당인 더불어민주당의 비판이 금도를 넘고 있다”고 날을 세웠다.