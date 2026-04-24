[헤럴드경제=차민주 기자] 노르웨이도 아동·청소년의 사회관계망서비스(SNS) 이용 제한 흐름에 합류한다.

24일(현지시간) 블룸버그에 따르면 노르웨이 정부는 시민들의 “압도적인” 요구에 따라 16세 미만의 SNS 접근을 제한하는 법안을 추진한다는 내용이 담긴 성명을 발표했다.

요나스 가르 스퇴르 총리는 “아이들이 아이답게 자랄 수 있는 어린 시절을 원한다”며 “놀이, 우정, 일상 생활이 알고리즘과 스크린의 지배를 받아서는 안 된다”고 강조했다.

노르웨이 정부는 아동이 16세가 되는 해의 1월 1일까지 소셜미디어 접근을 제한하는 내용의 이 법안을 올해 연말 이전 의회에 제출할 계획이다. 나이 확인 책임은 기술 기업들에 둔다고 정부는 설명했다.

최근 국제 사회에서는 SNS가 아동·청소년에게 미치는 악영향을 우려하며 SNS 이용에 나이 제한을 두는 움직임이 확산하고 있다.

호주가 지난해 말 세계 최초로 16세 미만을 상대로 소셜미디어 계정 접근을 차단한 것을 시작으로 브라질, 인도네시아가 비슷한 조처를 시행하고 있다. 전 세계에서 아동 대상 SNS 규제가 이어지고 있는 모습이다.

유럽에서도 그리스가 내년 초부터 15세 미만 아동의 소셜미디어 이용을 금지하는 방안을 추진하고 있다. 이어 영국, 오스트리아, 프랑스, 덴마크 등 10여개 나라가 SNS 이용 최소 연령을 13∼16세 사이로 설정하는 법안을 추진 중이라고 로이터는 짚었다.