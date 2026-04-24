중동 분쟁발 고유가 대응 1358억 증액 의결정족수 부족으로 개회 지연 김유곤 위원장, “책임감 가져야” 질타

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]​인천광역시의회 산업경제위원회가 고유가로 고통받는 시민들을 위한 ‘민생추경안’을 통과시켰다.

그러나 심의 과정에서 일부 의원들의 무단 불출석으로 회의가 무산될 뻔한 상황이 연출돼 물의를 빚기도 했다.

​​산업경제위원회는 24일 제308회 임시회 제1차 회의를 열고 중동 지역 분쟁에 따른 경제 충격을 완화하기 위한 추가경정예산안(이하 민생추경안)을 의결했다.

​이번 추경은 ‘시민 체감형 지원’을 위한 것으로, 유가 급등으로 위축된 지역 경제를 살리기 위해 인천사랑상품권(e음) 캐시백 지원 등 3개 사업에 총 1358억원을 증액 편성했다.

또 경영난을 겪는 농어업인들을 위해 월별 분할 지급하던 수당을 일시 지급으로 전환해 현장의 자금 숨통을 조기에 틔워준다는 방침이다.

​예산안 자체의 시급성에도 불구하고, 이날 회의는 시작부터 난항을 겪었다.

당초 오후 2시 개회 예정이었으나, 일부 의원들의 불출석으로 의결정족수를 채우지 못해 회의가 한 차례 지연되는 사태가 벌어졌다.

​자칫 추경안 처리가 무산될 수 있었던 긴박한 상황 속에서, 오후 3시쯤 김유곤 위원장을 비롯해 신성영 부위원장, 나상길·이강구·이명규 의원이 참석하면서 가까스로 회의가 속개됐다. 박창호 의원은 입원으로 불참했다.

​​추경안은 통과됐지만, 김유곤 위원장은 동료 의원들의 불성실한 태도에 대해 강한 유감을 표명했다.

​김 위원장은 “고유가로 민생과 지역경제가 풍전등화의 위기에 놓인 상황에서 의원들의 불출석으로 심사가 무산될 뻔한 점은 매우 유감스럽다”고 개탄했다.

이어 “시의원은 시민의 선택을 받은 공직자다. 상임위 회의에 무거운 책임감을 갖고 임해야 한다”고 말했다.