연체율 0.92%…전년말比 0.02%포인트↓

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 1분기 당기순이익이 1563억원으로 지난해 같은 기간보다 15.3% 감소했다고 24일 공시했다.

전 사업부문에서 이용금액과 상품채권잔고가 증가하면서 영업수익은 증가했으나, 금융비용과 대손비용, 판매관리비가 증가한 영향이다.

총 취급고는 47조3345억원으로 전년동기 대비 9.3% 증가했다. 카드사업 취급고는 지난해 동기 대비 9.4% 증가한 47조1438억원이다. 할부리스사업 취급고는 1907억원이다. 취급고 증가는 우량 제휴사와의 제휴 확대를 통해 상품경쟁력을 강화해 회원수 및 인당 이용금액이 증가한 영향으로 풀이된다.

1개월 이상 연체율은 0.92%로 지난해 말(0.94%) 대비 소폭 개선됐다.

삼성카드 관계자는 “분기 이후에도 자금시장의 변동성이 계속되는 등 카드사 경영 환경에 대한 변동성이 지속될 것으로 예상된다”면서 “삼성카드는 본업의 경쟁 우위를 지키기 위해 노력하는 한편 플랫폼, 데이터, AI 등 미래 성장을 위한 노력을 계속할 계획”이라고 말했다.