K-신도시 민관 공동 진출, 수주 지원 기대

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)가 ‘베트남 박닌성 동남신도시 조성사업’의 본격적 추진을 위해 ‘동남신도시 민관협의체 기본 협약’을 체결했다고 24일 밝혔다.

지난 21일 이뤄진 이번 협약은 지난 2024년 체결한 ‘동남신도시 민관협의체 예비 협약’의 후속 조치다. LH를 포함한 14개 공공·민간기업 간 유기적인 협력체계를 구축해 사업 추진력을 확보하고자 마련됐다.

국토교통부 주최 ‘한-베트남 상생 발전 협력 포럼’의 일환으로 열린 이번 협약 체결식에는 김윤덕 국토부 장관과 레 안 투안(Le Anh Tuan) 베트남 건설부 차관 등 양국 정부 주요 인사가 참석했다.

베트남 박닌성 동남신도시 조성사업은 지난 2023년 6월 LH와 베트남 박닌성 간 체결한 도시성장 동반자 프로그램(UGPP) 양해각서를 기반으로 추진 중인 K-신도시 1호 수출 사업이다.

본 사업은 베트남 수도 하노이 경계에서 약 18km 거리에 위치한 박닌성에 약 800만㎡(1지구 230만㎡) 규모로 신도시를 조성하는 사업으로, 한국형 스마트시티 기술과 친환경 설계 등을 적용한다.

LH는 현재 베트남 현지 인허가인 투자정책승인(IPA) 절차를 진행 중이며, 올 하반기 투자자 입찰에 대비해 투자 컨소시엄 구성을 본격화할 계획이다.

조경숙 LH 사장 직무대행은 “이번 기본협약 체결은 동남신도시 사업의 본격적인 추진을 위해 민-관 협력 기반을 한층 공고히 했다는데 큰 의미가 있다”며 “이번 협약을 동력으로 동남신도시의 성공적인 추진을 통해 우리 기업들이 베트남 시장에 안정적으로 진출하고, 수주 성과를 거둘 수 있도록 LH가 든든한 가교 역할을 다하겠다”고 밝혔다.