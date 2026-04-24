1분기 매출 5764억원, 영업익 934억원 AM 서비스 제공 선박 누적 1만척 달성

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대마린솔루션은 올해 1분기 매출 5746억원, 영업이익 934억원을 기록했다고 24일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 18.3%, 영업이익은 12.5% 증가했다.

선박 서비스 및 관리 등 AM(애프터 마켓) 부문의 성장, 벙커링 사업의 매출 확대가 더해진 결과다.

우선 AM 부문 매출은 전년 동기 대비 21.4% 증가했다. 대형 엔진과 중형 엔진 중심으로 매출이 확대된 가운데 에콰도르 전력공사 발전설비 정비 계약 등 신규 수주가 이어지면서 매출이 증가했다. AM 서비스 제공 선박은 누적 1만 척을 달성했다.

디지털 솔루션 부문 매출은 지난해 같은 기간보다 33.3% 늘었다. 안두릴의 무인수상정에 적용되는 통합제어시스템(ECS) 등 제품 라인업 다각화에 힘입어 안정적인 매출 성장세를 이어갔다. 친환경 솔루션 부문은 매출이 감소했지만, 확보된 수주 잔고가 하반기부터 차례로 반영되면 실적 개선이 이뤄질 것으로 예상된다.

HD현대마린솔루션은 최근 싱가포르에 글로벌 물류 허브를 구축하며 공급망 경쟁력 강화에 나서고 있다. 부산 물류 허브에 이어 싱가포르 거점을 추가해 부산–싱가포르 듀얼 허브 체계를 완성한 것이다.

약 1만7000㎡ 규모의 싱가포르 허브는 1만 종 이상의 핵심 부품을 상시 보유하고 있다. 또 고객 수요 데이터를 반영한 재고 운영을 통해 글로벌 선박 운항 수요에 신속 대응할 수 있도록 했다. 이를 통해 전 세계 200여개 선사와 600개 이상의 항만을 연결하는 공급망을 구축했다. 부품 공급 리드타임은 최대 16일 단축되고 운송 비용은 최대 38% 절감될 것으로 예상된다.

HD현대마린솔루션 관계자는 “엔진 등 고부가가치 AM 사업 경쟁력을 더욱 강화하고, 친환경·디지털 사업을 확대해 포트폴리오를 더욱 고도화할 계획”이라며 “싱가포르 물류 허브 개소는 글로벌 공급망 효율을 높이고 고객 대응력을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.