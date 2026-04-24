[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 박서진이 어머니의 건강 악화 소식에 충격을 받는다.

오는 25일 방송되는 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 연락이 끊긴 부모님을 찾아 긴급히 고향으로 내려간 박서진, 박효정 남매의 이야기가 공개된다.

이날 방송에서 박서진은 며칠째 연락이 닿지 않는 가족 때문에 불안을 느끼고 결국 고향인 삼천포로 향한다.

이후 박서진은 형으로부터 “어머니가 병원에 입원했다”는 소식을 전해 듣는다. 앞서 어머니는 자궁경부암 완치 판정을 받았지만 회복한 지 2년도 채 되지 않은 시점에서 갑상샘암 의심 소견을 받은 바 있다. 여기에 최근 혹이 커져 조직검사를 진행했다는 소식이 전해지며 긴장감이 고조된다.

박서진은 건강 상태를 미리 알리지 않은 어머니에게 섭섭함을 드러낸다. 그는 “죽고 나서 연락할 거냐”, “이럴 거면 이제 인연을 끊고 살자”, “나는 가족 없다” 등 속상한 마음을 쏟아내며 갈등이 더욱 깊어진다. 이후 병원을 찾은 그는 검진 결과를 기다리던 중 끝내 눈물을 흘려 안타까움을 자아낸다.

한편 박서진은 TV조선 ‘미스터트롯2’를 통해 인지도를 얻었으며 ‘장구의 신’이라는 별칭으로 활동을 이어가고 있다. 본업뿐 아니라 다양한 예능 프로그램에서도 활약하며 활동 영역을 넓히고 있다.