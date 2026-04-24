철원군, 靑갈등조정비서관실, 권익위 현장 회의 통해 제거작업 실행계획 착수

[헤럴드경제=함영훈 기자] 철원군은 유실 지뢰문제로 주민들이 10년 이상 어려움을 겪는다는 민원을 청와대 공공갈등조정비서관실과 국민권익위원회가 적극 수용해, 24일 현장 방문을 통해 지뢰 정비를 위한 실행 작업에 착수했다고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 마현리를 방문해 유실 지뢰와 하천 범람으로 인한 주민 집단민원 해결을 위한 현장조정회의에 참석하고 관련 대책에 합의했다.

철원 마현리는 1959년 태풍 피해 이재민들이 이주해 조성한 민통선 북방 정착촌이다. 군사 접경지역 특성상 치수 기반 시설 확보가 어려워 매년 장마철마다 마현천 범람과 농경지 침수 피해가 반복돼 왔다.

특히 하천 바닥에 묻힌 유실 지뢰로 인해 준설 작업이 10년 가까이 중단되며 수해 위험이 커졌다는 게 주민들 설명이다. 주민들은 침수 시 가구당 손실액이 1억원을 웃돈다며 올해 1월 국민권익위원회에 집단민원을 제기했다.

청와대 공공갈등조정비서관실과 국민권익위원회는 24일 유실 지뢰가 매몰돼있는 강원도 철원군 마현천에 대해 이번 장마철 이전 지뢰 제거와 준설 작업을 하기로 했다.

우기(雨期) 전 위험지역 지뢰 제거 및 긴급 준설, 마현천 전 구간 정비사업 추진, 관련 내용 이행 점검을 위한 민·관·군 협의체 가동 등 과정을 거친다.

특히 국방부 및 육군 제15보병사단과 긴밀히 협의한 결과 지뢰 제거와 하천 준설을 병행하는 ‘투 트랙’ 해결책을 도출할 수 있었다고 공공갈등조정비서관실은 강조했다.