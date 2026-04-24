[123RF]
[123RF]

[헤럴드경제=이원율 기자]페이스북·인스타그램 운영사 메타가 전체 인력 약 10% 감축 계획을 발표했다. 인공지능(AI) 분야에 막대한 돈을 밀어넣기 위해 기존 인력을 줄여 효율성을 높인다는 구상이다.

23일(현지시간) CNN방송, 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 메타는 이날 약 8000명 직원을 해고할 계획이라고 발표했다. 이날 감원은 다음 달 20일부터 발효될 예정이다.

지난해 12월31일 기준 메타의 총직원 수는 약 7만9000명이다.

메타는 채용 예정이었던 약 6000개 일자리도 폐쇄하기로 방향을 잡았다. 자넬 게일 메타 최고인사책임자(CPO)는 “회사를 더 효율적으로 운영하고, 우리가 진행하는 다른 투자 비용을 충당하기 위한 조치”라고 밝혔다.

이런 가운데, IT업계 관계자에 따르면 직원들 사이에서는 “소문이 진짜 현실로 다가왔다”, “8000여명을 구조조정한다더니, 터질 게 터졌다”는 반응도 나온 것으로 알려졌다.

실제로 메타는 최근 다른 빅테크 기업들과 비슷한 결로 AI 분야에 공격적인 투자를 펼치고 있다. 메타는 지난해 데이터 센터 등 AI 인프라 구축에 722억달러(약 107조원)를 썼다. 올해에는 이 규모가 최소 1150억달러(약 170조원)로 늘어날 것이라고 예고했다.

또, 메타는 오픈AI 등 경쟁사와의 격차를 줄이고자 인재 영입에 거액을 투자하고 있다. 유망 AI 스타트업 또한 잇달아 인수한 상황이다.

앞서 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 AI 기술이 인력 구조에 변화를 줄 것이라고 내다봤다. 그는 지난 1월 실적 발표 콘퍼런스콜에서 올해를 “AI가 우리 업무 방식을 극적으로 변화시키기 시작하는 해”로 두고, “과거 대규모 팀이 필요했던 프로젝트들이 이제는 매우 재능있는 단 한 명에 의해 완수되는 모습을 보기 시작했다”고 강조했다.

메타는 이번 해고 대상이 된 미국 내 지구언들에게 기본급 16주분과 근속연수에 따른 추가 보상을 할 방침이다. 해외 직원들에게도 이와 비슷한 보상안을 제공할 계획이다.

테크 업계, AI발 해고 흐름

[123RF]
[123RF]

테크 업계에서는 AI 도입이 부르는 효율성 개선이 대규모 해고로 이어지는 양상이 선명해지고 있다.

가령 미국 사회관계망서비스(SNS) ‘스냅챗’을 운영하는 스냅은 최근 전체 정규직 직원의 16%에 달하는 대규모 구조조정에 나섰다.

에번 스피걸 스냅 최고경영자는 지난 15일 공개한 서한에서 정규직 직원 16%를 포함해 1000명을 해고하고, 채용 중이었던 직위 300개도 폐지한다고 발표했다.

스피걸 CEO는 서한에서 “AI의 빠른 발전이 반복 업무를 줄이고 속도를 높이며 커뮤니티·파트너·광고주를 더욱 잘 지원할 것”이라고 했다. 그는 “중대한 시기를 맞이한 스냅은 더 빠르고 효율적으로 일하는 새로운 방식이 필요하다”며 “수익성 있는 성장을 위해 방향을 전환해야 한다”고도 했다.

스냅은 지난 2024년에도 전 세계 인력의 10%를 감축했다. 2022년에는 전체 직원의 20%를 해고하는 등 대규모 감원에 나선 바 있다.


yul@heraldcorp.com