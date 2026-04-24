[헤럴드경제=박연수 기자] 패션 플랫폼 W컨셉이 K-패션 중소기업의 베트남 수출을 돕는다.

W컨셉은 지난 23일 베트남 하노이에서 열린 한-베트남 비즈니스 파트너쉽 행사에 K-패션 브랜드를 소개하는 쇼케이스를 신세계 하이퍼그라운드와 공동 개최했다. W컨셉은 베트남 진출을 희망하는 K-패션 브랜드를 지원하기 위해 쇼케이스를 마련했다.

한-베트남 비즈니스 파트너쉽 행사는 산업통상부가 주최하고, 대한무역투자진흥공사(코트라)가 하노이 현지에서 공동 주관한 행사다.

W컨셉은 이번 공동 쇼케이스에서 프론트로우, 보테로, 토니웩, 룩캐스트, 르하스, 틸아이다이 등 브랜드를 소개했다. 현지 반응이 가장 높았던 브랜드는 ‘프론트로우’와 잡화 브랜드 ‘보테로’다.

김정관 산업통상부 장관과 강경성 코트라 사장도 이날 행사장을 방문해 이지은 W컨셉 대표, 박주형 신세계백화점 대표와 함께 현장을 둘러봤다.

W컨셉 관계자는 “올해 정부 지원과 함께 경쟁력 높은 중소기업 브랜드가 세계 무대에서 뛸 수 있도록 가교 역할을 하겠다”고 말했다.