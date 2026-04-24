전동화·지능형 모빌리티 전환 가속 선언 “中 파트너 둥펑과 기술 협력 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 푸조가 ‘2026 베이징 국제 오토쇼’에서 전동화 및 지능형 모빌리티로의 대전환을 알리는 새로운 글로벌 전략을 제시하고, 미래 디자인을 집약한 콘셉트카 2종을 세계 최초로 공개했다고 24일 밝혔다.

푸조는 이번 오토쇼에서 ‘즐거움에 진심’이라는 브랜드 철학을 바탕으로, 전동화 시대에 걸맞은 감성적 디자인과 최첨단 지능형 기술이 결합된 미래 비전을 제시한다.

아울러 베이징 오토쇼를 글로벌 포지셔닝을 한층 강화하는 중요한 전략적 전환점으로 삼고, 세계 최대 전기차 및 지능형 모빌리티 시장인 중국에서 현지 파트너사 둥펑과의 협업을 통해 글로벌 시장을 겨냥할 모델 개발에 속도를 낸다는 계획이다.

이번에 공개된 콘셉트카는 푸조의 미래 전략을 상징적으로 보여준다. ‘콘셉트 6’는 대형 세단의 새로운 방향성을 제시하는 모델로, 세단의 우아함과 슈팅 브레이크의 역동성을 결합한 디자인이 특징이다. 그랜드 투어러 왜건의 전통을 현대적으로 재해석해 세련된 비례와 감성적 디자인을 강조했다.

‘콘셉트 8’은 대형 SUV(스포츠유틸리티차량)의 미래를 제시하는 모델로, 간결한 디자인과 공기역학적 효율을 바탕으로 강인한 존재감과 직관적인 주행 경험을 구현했다.

알랭 파베이 푸조 최고경영자(CEO)는 “중국은 전동화와 혁신 측면에서 브랜드의 전환을 이끄는 핵심 동력”이라며 “이번에 공개한 두 대의 콘셉트카는 펠린 룩에서 영감을 얻은 프렌치 디자인에 세계 최고 수준의 지능형 기술을 결합해, 푸조의 과감한 미래 비전을 제시하는 모델”이라고 설명했다.

푸조는 이번 콘셉트카를 기반으로 한 양산 모델을 중국 현지 파트너사인 둥펑과 협력해 우한 공장에서 생산, 중국 내수 시장 공급은 물론 푸조의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계로 수출할 계획이다.