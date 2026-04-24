이 대통령 태극 문양 넥타이…양국 우정 깊게 다지고자

[헤럴드경제(하노이)=서영상 기자] 베트남을 국빈방문 중인 이재명 대통령 부부는 24일(현지시간) 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석 부부와 친교의 시간을 가졌다.

베트남 문화 유산인 탕롱황성에서 진행된 친교행사에 이 대통령은 붉은색과 푸른색 문양 넥타이를 착용했고, 김 여사는 흰색 투피스를 입고 나타났다.

청와대에 따르면 대한민국의 자긍심을 표현하며 한국과 베트남 양국의 우정을 더욱 깊게 다지고자 하는 마음과 극진한 베트남 측의 환영에 격을 갖춰 화답하는 의미가 담긴 의상이다.

현장에 도착한 이 대통령은 우선 유물전시장에 입장해 전통 유물들을 살펴보고 황성 관계자의 설명을 들었다.

이후에는 럼 서기장과 경천궁 뒤뜰로 이동해 베트남 전통 사자춤 공연단 등의 무대를 관람했다.

이규연 홍보소통수석은 사전 브리핑에서 “중국, 베트남, 프랑스 등의 다양한 건축 양식이 혼합된 이 황성은 오랜 기간 베트남의 정치적 중심을 상징하는 유적이었다”며 “2010년에는 유네스코 세계 문화유산으로 등재된 명소이기도 하다”고 전했다.

그러면서 “이번 친교 일정은 지난해 럼 서기장이 방한했을 때 우리가 보여준 각별한 환대에 따른 답례 차원에서 베트남이 성의를 담아 세심하게 준비했다고 한다”며 “두 정상의 우의와 유대가 깊어지는 계기가 될 것”이라고 강조했다.