[헤럴드경제=최원혁 기자] 외국인 노동자 ‘블랑카’ 캐릭터로 “사장님 나빠요”라는 유행어를 탄생시킨 개그맨 정철규가 돌연 활동을 중단한 사연을 털어놓았다.

23일 방송된 MBN ‘특종세상’에 정철규가 출연해 근황을 공개했다.

정철규는 2004년 KBS2 코미디 프로그램 ‘폭소클럽’에서 외국인 노동자 캐릭터 ‘블랑카’로 분해 “사장님 나빠요”라는 유행어를 히트시키며 인기를 끌었다. 그해 신인상을 받으며 인기와 명성을 얻었지만 돌연 활동을 중단하고 방송가에서 자취를 감췄다.

정철규는 “그때는 포털사이트 개그맨 순위가 실시간으로 떴는데 제가 6개월간 1위였다”며 “거리를 돌아다니면 버스에 내 얼굴이 붙어 있고, 라디오에서 내 이야기가 나오고, 연예인들은 내 말투를 따라 했다”고 회상했다.

하지만 정철규는 ‘블랑카’ 캐릭터에 대한 너무 많은 관심을 받자 차기작에 대한 부담감으로 극심한 스트레스에 시달렸고 이로 인해 심한 우울증을 앓았다고 얘기했다.

정철규는 “그때 매일 수면제, 항우울제에 의지했다. 깨어 있고 생각하는 게 괴로웠다”고 털어놨다.

또 정철규는 신인 시절 소속사와 분쟁을 겪었다며 “버스 광고, 라디오 광고를 몇 개 했었는데 어린 나이에 얼마나 큰돈이었겠나. 그런데 어떻게 정산됐는지 모르지만 제가 가져간 게 별로 없었던 걸로 기억한다”고 했다.

그러면서 “완전히 칩거 생활을 2~3년 했다”며 “한 달에 4만7500원을 번 적도 있었다”고 얘기해 안타까움을 더했다.

정철규는 현재는 아내가 운영하는 베이커리 카페에서 일손을 돕고 있고, 스탠드업 코미디에도 도전하고 있다.