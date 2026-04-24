[헤럴드경제=임세준 기자] 완연한 봄 날씨가 이어지고 있는 가운데 24일 오전 서울 성동구 용비쉼터공원에 튤립이 화려하게 피어있다. 360도 카메라를 활용해 촬영된 사진.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-04-24 13:36:19
[헤럴드경제=임세준 기자] 완연한 봄 날씨가 이어지고 있는 가운데 24일 오전 서울 성동구 용비쉼터공원에 튤립이 화려하게 피어있다. 360도 카메라를 활용해 촬영된 사진.
내란특검 ‘평양 무인기 의혹’ 윤석열 징역 30년·김용현 징역 25년 구형…“반국가·반국민적 범죄”[세상&]
[헤럴드경제=최의종 기자] 내란특검팀(조은석 특별검사)이 비상계엄 선포 명분을 만들고자 북한 평양에 무인기를 보내 대남 공격을 유도한 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에게 징역 30년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 특검팀은 24일 오전 서울중앙지법 형사36부(부장 이정엽) 심리로 열린 윤 전 대통령의 일반이적 등 혐의 결심공판에서 징역 30년을 구형했다.
“안성재 식당 ‘모수’에서 ‘와인 바꿔치기’ 당해”…모수 측 “진심으로 사과”
[헤럴드경제=장연주 기자] 스타 셰프 안성재가 운영하는 파인다이닝 ‘모수 서울’에서 고가의 빈티지 와인이 바뀌어 제공됐다는 글이 온라인에 퍼져 논란이 일고 있다. 이에 대해 모수 측은 “와인 페어링 서비스 과정에서 고객님께 정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드리고, 이후 응대 과정에서도 충분한 설명을 드리지 못해 큰 실망을 안긴 점에 대해 진심으로 사과한다”는 입장을 밝혔다. 지난 21일 네이버 카페에는 “모수 서울에서 와인 빈티지 바꿔치기를 당했다”는 주장의 글이 올라왔다. 최근 모수 서울을 방문한 A씨는 ‘모수에서 샤또 레오빌 바르똥 빈티지 바꿔치기 당했다’라는 제목의 글에서 와인 페어링 과정에서 주문한 와인과 다른 빈티지가 제공됐다고 주장했다. 지인들과 함께 지난 18일 저녁 모수를 찾은 A씨는 애초 80만원 상당 2000년 빈티지 와인이 한우 요리와 함께 제공될 예정이었으나 담당 소믈리에가 10만원 더 저렴한 2005년 빈티지 와인으로 잘못 서빙했다고 주장했다. 그는 또 소
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는