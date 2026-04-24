영업이익 2분기 연속 200억원 당기순이익 376억원 1분기 판매 2만7077대

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 올해 1분기 별도 재무제표 기준 매출 1조1365억원, 영업이익 217억원, 당기순이익 376억원을 기록했다고 24일 밝혔다.

무쏘 출시에 따른 내수 판매 물량 증가와 함께 환율 효과와 수익성 개선 등에 힘입어 2024년 4분기 이후 6분기 연속 흑자를 기록했다.

1분기 매출은 판매 물량이 늘며 지난해 2분기 이후 4분기 연속 매출 1조원을 돌파했으며, 1분기 영업이익은 217억원으로 지난해 4분기(221억원) 이후 2분기 연속 200억원을 넘어섰다.

1분기 판매는 내수 1만1469대, 수출 1만5608대 등 총 2만7077대를 기록했다. 내수 물량이 큰 폭으로 증가하며 지난해 동기 대비 4.1% 증가했다.

특히 내수는 무쏘(4370대)와 무쏘 EV(2153대) 판매가 총 6523대로 전체 물량의 50% 이상을 점유하며 상승세를 이끌었으며, 전년 동기 대비 40.1% 큰 폭으로 증가했다.

지난 1월 출시 후 3월까지 4370대가 판매된 무쏘는 국내 픽업 시장에서 50% 이상의 점유율을 기록했다.

무쏘 EV는 이달 초 세계 3대 디자인상 중 하나인 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 제품 디자인 부문 본상을 수상한 바 있다. KGM은 국내 시장에서 호평을 받고 있는 무쏘의 글로벌 론칭이 본격적으로 시작되면 내수와 함께 수출 물량이 더욱 증가할 것으로 기대하고 있으며, 공격적으로 국내.외 시장 대응에 나서고 있다.

KGM 관계자는 “지난 1분기에 내수가 회복세를 보이며 매출 1조원 돌파와 함께 2분기 연속 영업이익 200억원을 넘어서는 등 올해 전망을 밝게 했다”며 “무쏘 글로벌 론칭이 본격적으로 시작되면 수출 물량도 늘어날 것인 만큼 글로벌 딜러와의 협력 강화는 물론 고객 중심의 차별화된 마케팅 전략 등 공격적인 시장 대응을 통해 판매 물량 증대와 함께 수익성을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.