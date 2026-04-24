재외동포청, 캠페인 영상 게재 열흘 만에 조회수 18만

[헤럴드경제=윤호 기자] 재외동포청이 공개한 재외선거 관련 사연에 대해 누리꾼들이 조회수와 댓글로 호응하고 있다.

재외동포청이 지난 15일 유튜브 채널에 게재한 ‘투표하기 참 힘들다’ 영상은 24일 조회수 18만을 넘어섰다.

해당 영상은 재외국민이 투표를 위해 이동하는 과정을 국내 유권자의 투표 여정과 비교해 보여준다.

태국 푸켓에서 출발해 밤새 800km를 달려 투표하는 재외국민 가족과 800m 거리를 산책하듯 걸어서 투표하는 국내 유권자의 투표 환경을 나란히 영상으로 보여주고, 불편한 재외선거 환경으로 투표에 참가하지 못하는 재외국민의 마음을 전한다. 이후 이를 개선하기 위해 우편투표와 전자투표 도입을 촉구하고 ‘거리는 달라도 한 표의 무게는 같다’ 는 메시지로 마무리한다.

영상은 푸켓에서 살고 있는 한 재외국민의 실제 사연을 바탕으로 제작됐다.

푸켓에 거주하는 정철인씨는 지난 2024년 총선 당시 방콕까지 800km를 달려 재외선거에 참여했다. 푸켓에서 방콕까지 왕복 거리는 1600km로, 서울과 부산을 4번 오가는 수준이다.

누리꾼들은 댓글에서 제도와 기술을 통해 투표의 문턱을 낮춰야 한다고 입을 모았다. 해당 영상에는 “같은 한 표의 가치가 어디에 있든 동일하게 존중받을 수 있도록, 재외선거 제도 개선과 우편·전자투표 도입을 적극 지지한다”, “제약 없이 누구나 소중한 한 표를 행사할 수 있도록, 재외국민을 위한 우편투표와 전자투표 도입을 진심으로 응원한다”는 댓글이 달렸다.

김경협 청장은 “이런 험난한 투표 여정이 더 이상 미담이 되어서는 안된다”며 “엄연한 대한민국 국민인 재외국민의 선거 여건이 개선될 수 있도록 국회와 관련 기관이 모두 힘을 모아주기를 바란다”고 강조했다.

한편 대통령 선거와 국회의원 비례대표 선거에 참여할 자격을 가진 전체 재외국민 유권자는 약 197만명(2025년 기준)이며, 이중 약 10만~20만명이 선거에 참여하고 있다. 재외선거 투표율은 가장 높았던 지난 대선에서 약 10%를 기록했다.

제22대 국회에서는 ▷재외국민의 투표 접근성을 높이고 현행 직접투표 방식의 한계를 보완하기 위한 우편투표(이해식 의원 외) ▷재외투표소 접근성 강화(윤건영 의원 외) ▷후보자 사퇴방지(사표 방지) 등의 절차 개선(김영배 의원 외) 등이 논의되고 있다.