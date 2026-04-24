6월 말~7월 내 전체 공급 완료 예정 폴란드 현지 생산 체계 구축

[헤럴드경제=서재근 기자] LG에너지솔루션은 지난 23일(현지시간) 폴란드 국영 전력공사 PGE와 공동 추진하는 자르노비에츠 에너지저장장치(ESS) 프로젝트 배터리 물량의 첫 출하를 진행했다고 24일 밝혔다.

LG에너지솔루션은 이달 중순부터 리튬인산철(LFP) 배터리를 적용한 직류(DC) 링크 시스템 공급을 시작했다. 일부 물량은 설치가 진행 중인 것으로 알려졌다.

사업에는 약 45t 규모의 컨테이너형 유닛 204기가 투입되며, 하루 평균 4기 수준으로 설치가 이뤄질 계획이다. 전체 공급은 6월 말부터 7월 말 사이 순차적으로 완료될 예정이다.

이번 프로젝트는 총 262㎿ 출력, 981Mwh 저장 용량 규모로 조성되는 유럽 최대급 전력 저장 시스템 구축 사업이다.

공급되는 시스템은 배터리 모듈과 냉각·화재 방호 시스템 등이 통합된 완전형 ESS로, 유럽 국제전기기술위원회(IEC)와 통합규격인증마크(CE) 기준을 충족한다.

이번 프로젝트는 배터리 생산부터 시스템 공급까지 전 과정이 폴란드 현지에서 이뤄진다. LG에너지솔루션은 브로츠와프 공장을 중심으로 전극·셀·모듈부터 ESS 컨테이너까지 현지 생산 체계를 구축했다.

한편, LG에너지솔루션은 올해 하반기를 기점으로 ESS전지사업부의 성장을 중심으로 실적 반등에 나설 계획이다.

북미 전기차 구매 보조금 폐지 이후 전기차 판매가 하락하고 있지만, 인공지능(AI) 기반 데이터센터 및 전력망 확충에 따른 ESS 수요는 가파른 성장세를 이어갈 것으로 점쳐지는 만큼 연내 ESS 생산능력을 약 60GWh 수준으로 늘리고, 지난해를 웃도는 신규 수주 물량을 확보할 계획이다.

실제로 LG에너지솔루션은 최근 다양한 고객사들의 수요에 효과적으로 대응하기 위해 EV 배터리 생산 라인의 ESS 전환을 추진하는 등 생산지별 고객·제품·라인의 운영 효율화를 진행 중이다. 브로츠와프 공장 역시 일부 EV 배터리 생산 라인의 ESS 전환을 진행 중이다.