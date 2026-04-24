울산시, ‘울산형 교육지원’ 대폭 확대 중·고생도 지원…자녀 많을수록 ‘혜택’

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 지역에서는 중·고등학생들도 오는 하반기 이후 시내버스 50% 할인 혜택과 연간 10만원의 문화활동비를 지원받게 된다.

울산시는 초·중·고교 자녀들을 둔 학부모들의 교육비 부담 완화를 위해 초등학생들을 대상으로 시행해온 ‘울산형 시민체감 교육지원 사업’을 중·고등학생에게까지 확대한다고 24일 밝혔다.

우선 현재 초등학생을 대상으로 시행하는 시내버스 무료이용 혜택을 중·고등학생에게도 확대해 오는 하반기부터 교통비의 50%를 지원한다. 이에 따라 가정에서는 자녀들의 등·하교는 물론 학원 이동 등에 드는 비용 부담을 덜 수 있을 것으로 보인다.

또 초등학생에게 문화·체험활동비로 지원하는 ‘울산아이 문화패스’를 내년부터는 중·고등학생에게도 준다. ‘울산아이 문화패스’는 공연·전시 관람을 비롯해 체육활동, 도서 구입, 예체능 학원 등 다양한 문화예술 분야에서 사용할 수 있는 문화활동비로 1인당 연간 10만원을 지원하는 사업이다.

이번 확대 조치로 ‘울산아이 문화패스’ 대상자는 기존 초등학생 6만명에서 전체 13만명으로 늘었다.

이처럼 교육지원 사업이 기존 초등학생에서 중·고등학생에게로까지 확대되면서 자녀 수가 많은 가정일수록 체감하는 혜택은 더욱 커지게 됐다.