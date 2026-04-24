[헤럴드경제=최원혁 기자] 홀로 등산을 갔다가 범죄 피해를 당할 뻔했다는 한 여성의 경험담이 온라인에서 확산하며 화제가 되고 있다.

최근 소셜미디어(SNS) 스레드에는 “산에 혼자 가지 마라. 뒷산도 안 된다”는 내용의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 다이어트를 위해 친구와 등산을 계획했지만 약속이 취소되면서 혼자 산에 올랐던 경험을 전했다.

A씨는 “정상까지 1시간30분이면 오르는 작은 산이었다”며 “정상에 다다랐을 때쯤 50대 아저씨가 내려오고 있었다. 그 사람을 보자마자 정상에는 아무도 없겠구나 하는 느낌이 왔다”고 회상했다.

이어 A씨는 “그 사람을 지나치면서 힐끗 뒤돌아봤는데 남성이 뒤돌아서서 ‘혼자 왔네’라고 하더니 내 쪽으로 방향을 돌려 뛰어왔다”며 “산길을 마구잡이로 방향을 틀어가며 달렸고, 비명을 지르면 위치가 발각될까 봐 비명도 못 지르고 (소리 죽여) 울면서 달렸다”고 했다.

도망치던 A씨는 할아버지랑 손주로 보이는 등산객을 만났다고 했다. 그는 “‘살려달라. 이상한 아저씨가 쫓아온다’고 말했더니 같이 산을 내려가 주셨다”면서 “산에 혼자 가지 마라”고 했다.

해당 글이 온라인상에서 확산됐고 비슷한 경험담도 이어졌다. 인왕산에서 괴한에게 쫓기거나, 20대 시절 산에서 만난 남성에게 부적절한 제안을 받고 도망쳤다는 등 산행 중 위협을 느꼈던 사례들이 쏟아졌다.

이 밖에도 “CCTV도 없고 정말 위험하다”, “제주 올레길도 게스트하우스 사장님들이 여자 혼자 가지 말라고 말린다”, “아차산 동생이랑 갔는데 혼자 오신 아주머니가 어떤 남자가 쫓아온다고 해서 같이 내려간 적 있다”, “여자 두 명도 위험하다더라”, “대낮에도 조심해야 한다” 등의 반응이 나왔다.