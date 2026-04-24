강, 바다 등에 설치해 냉각 효율 해결

삼성중공업은 20~23일(현지시간) 나흘간 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 데이터센터월드(DCW 2026)에서 자체 개발한 부유식데이터센터(이하 FDC·사진)를 선보였다고 24일 밝혔다.

삼성중공업이 올해 처음 참가한 DCW 2026은 급증하는 데이터센터 인프라 수요 증가에 대응하기 위한 기술 및 투자 방향성을 가늠할 수 있는 북미 지역 대표 행사이다.

FDC는 데이터센터의 부유식 모델이다. 육지가 아닌 강이나 바다 위에 설치해 부지 확보, 전력 수급과 냉각 효율 등을 해결할 대안으로 떠오르고 있다.

삼성중공업은 이번 행사에서 미국 선급(ABS)과 영국 선급(LR)으로부터 50㎿(메가와트)급 FDC의 개념설계 인증을 획득했다. 삼성중공업이 인증 받은 FDC는 설계 및 제작, 설비 통합을 동시 수행하는 조선소의 표준화된 건조 프로세스를 기반으로 기존 육상 데이터센터 대비 빠른 납기가 가능하다. 자체 발전시스템도 지녀 육상 전력 의존도를 최소화한다.

삼성중공업은 이번 선급 개념설계 인증을 시작으로 FDC 상용화를 본격 추진할 계획이다. 미국 내 운용 및 인허가를 위한 현지 파트너십을 강화하는 것이다. 삼성중공업은 이번 행사 기간 전기화 및 자동화 기술 선도 기업인 ABB와 FDC 전력 시스템 개발을 위한 기술 협력을 맺었다.

안영규 삼성중공업 기술개발본부 본부장(CTO·부사장)은 “친환경 에너지와 결합해 글로벌 데이터 시장에 새로운 기준을 제시하고, 성장 동력을 확보할 것”이라고 말했다. 한영대 기자