첫 중국 전략형 아이오닉 모델로 배터리·플랫폼·ADAS 中현지화 EREV·EV SUV 20종 신차 투입

“현대자동차에 중국은 필수적이고 핵심적인 시장입니다”(호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장)

현대차가 24일(현지시간) 중국국제전람중심 순의관에서 열린 ‘2026 베이징 국제 모터쇼(오토차이나 2026)’에서 ‘아이오닉 V’(사진)를 세계 최초로 공개했다. 아이오닉 브랜드의 첫 중국 전략형 모델로, 현지에 최적화된 자율주행 기술 및 플랫폼, 배터리가 적용된 것이 특징이다.

현대차는 아이오닉 V를 시작으로 현지 최적화 모델을 지속 출시하며 중국 전동화 시장을 공략할 계획이다. 무뇨스 사장은 현대차 보도발표회에서 “가장 빠른 개발 속도, 우수한 배터리 공급망, 까다로운 전기차 소비자, 고도화된 혁신 생태계를 모두 갖춘 곳이 바로 중국”이라며 지속적인 투자 의지를 밝혔다.

▶동급 최고 수준 실내 공간…600㎞ 주행거리 확보=아이오닉 V는 지난 10일 공개된 콘셉트카 ‘비너스 콘셉트’의 양산형 모델로, 현대차의 새로운 디자인 언어 ‘디 오리진’에 따라 ‘최고의 첫인상’을 구현하는 데 중점을 뒀다. 디 오리진은 중국 고객의 라이프스타일과 니즈에 맞춘 새로운 디자인으로 시장을 선도하고자 하는 현대차의 의지를 담고 있다.

실내는 동급 최고 수준의 실내 공간과 거주성을 구현했다. 아이오닉 V는 전장 4900㎜, 전폭 1890㎜, 전고 1470㎜, 축간거리 2900㎜의 제원을 갖췄으며, 1열 1078㎜, 2열 1019㎜의 레그룸과 1열 1502㎜, 2열 1473㎜의 숄더룸을 확보했다.

이와 함께 ▷호라이즌 헤드업 디스플레이(H-HUD) ▷퀄컴 스냅드래곤 8295 칩셋 ▷27인치 4K 대형 디스플레이 등 첨단 사양이 대거 탑재돼 한층 편리하고 쾌적한 사용자 경험을 제공한다. 대형 디스플레이 하단에는 탈착식 물리 버튼을 장착할 수 있어 고객의 니즈에 맞게 활용할 수 있다.

아이오닉 V는 현지 파트너사와의 기술 협업을 통해 현지에 최적화된 상품성을 확보했다. 아이오닉 V는 합자 파트너인 베이징자동차와 공동 개발한 플랫폼이 적용됐으며, 중국 대표 배터리 제조사 CATL과 협업한 배터리가 탑재돼 CLTC 기준 1회 충전 시 600㎞ 이상의 주행거리를 확보할 것으로 기대된다. 또한 중국 자율주행 기술 전문 기업 모멘타와 협업해 한층 진보된 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기능이 적용됐다.

▶신차 20종 출시…‘원 프라이스’ 정책으로 고객 신뢰 강화=현대차는 이날 지속적인 투자, 현지 맞춤형 제품 개발, 파트너사와의 협력 강화 등 중국 시장을 위한 종합적인 전략을 함께 제시했다. 현대차는 지난해 합자 파트너인 베이징자동차그룹과 함께 베이징현대에 80억위안(약 1조5500억원)을 공동 투자했으며, 이를 기반으로 중국의 혁신적인 산업 생태계를 적극 활용할 수 있는 체계 구축에 나선다.

우선 베이징현대는 내수와 수출을 포함해 연간 50만대 판매를 목표로 향후 5년간 20종의 신규 전동화 모델을 중국 시장에 투입한다. 하반기 아이오닉 V를 출시하고, 내년 주행거리연장형전기차(EREV) 모델을 선보인다. 아울러 B급 세그먼트 스포츠유틸리티차(SUV), C급 세그먼트 세단, C급 세그먼트 SUV 순으로 현지화 모델을 출시한다. 현재 베이징현대의 생산 물량 중 수출 비중은 40%로, 안정적인 물량 확보를 위해 수출을 병행하는 한편 전동화 전환에 박차를 가한다.

또한 CATL과의 배터리 기술 협력, 모멘타와의 ADAS 기능 공동 개발 등 다양한 분야에서 현지 업체와의 협업을 확대해 글로벌 경쟁력과 중국 시장에 최적화된 상품성을 동시에 갖춘 제품을 지속 제공할 예정이다.

이 외에도 현대차는 주요 도시의 독립 브랜드 거점과 대리점 내 전용 브랜드 공간 구축을 통해 몰입형 브랜드 경험을 제공하고, 아이오닉 전담 스페셜리스트와 강화된 서비스 프로그램을 도입해 차량 구매부터 유지 관리에 이르는 고객 경험의 전 과정을 지원한다.

무뇨스 사장은 “현대차는 중국 시장에서 가장 강력하고, 가장 야심차며, 가장 기대되는 새로운 장을 써 내려가고 있다”며 “In China, For China, To Global(중국에서, 중국을 위해, 세계를 향해)’ 전략을 바탕으로 중국에서 모빌리티의 미래를 함께 정의해 나갈 것”이라고 강조했다. 베이징=권제인 기자