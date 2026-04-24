베트남전력公 등과 협력 MOU 체결 조현준 “함께 글로벌 파트너로 성장”

효성중공업이 베트남에서 현지 전력망 고도화를 위한 협력에 나선다. 효성중공업은 23일 하노이 JW메리어트 호텔에서 열린 ‘한-베트남 비즈니스 포럼’에서 베트남전력공사(EVN)와 전력 자산 관리, 전력망 안정화 및 기술 역량 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 24일 밝혔다.

베트남은 산업화와 데이터센터 확산 등으로 전력 수요가 급증하고 있다. 현지 정부는 제8차 전력개발계획(PDP8)을 통해 2030년까지 총 전력 생산량을 221기가와트(GW)로 확대하고, 전력원 개발 및 송전망 구축에 약 1360억달러를 투자할 계획이다.

이에 효성중공업은 ▷AI 기반 전력 자산 관리 솔루션(ARMOUR+) 시범 적용 ▷스태콤(STATCOM·정지형 무효전력 보상장치) 도입 확대를 통한 베트남 전력망 안정성 ▷베트남전력공사 전력기자재 자회사인 동안전기설비공사(EEMC)의 설계·제조 역량 강화를 위한 기술 교육·훈련 지원 등 3개 분야에서 협력에 나선다.

효성중공업은 이날 베트남 재정부 산하 외국인투자국 투자유치센터(IPC)와 베트남 최초의 고압전동기 공장 신축 투자 지원을 위한 양해각서도 체결했다. 고압전동기는 1000볼트(V) 이상의 전압을 사용해 발전소와 플랜트 등 대형 산업설비에 활용된다.

이번 협약에 따라 효성중공업은 약 5000만달러를 투자해 동나이성 비나 기전 공장 부지에 연 매출 1억 달러 규모의 생산기지를 구축할 예정이다. 원자력 발전소 등에 사용되는 2만5000킬로와트(kW)급 고압전동기 생산 설비를 갖춰 2027년 2월 양산에 돌입할 계획이다. 베트남 투자유치센터는 인허가·행정 지원, 관계 기관 협의 등을 지원한다. 효성중공업은 베트남에서 외국 기업 중 최초로 고압전동기 생산 전 과정을 수행하게 된다. 고은결 기자