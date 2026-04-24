KT는 지난 23일 서울 중구 페럼타워 페럼홀에서 ‘KT 온지기 2기 파트너스데이’(사진)를 개최했다고 24일 밝혔다.

KT 온지기는 ‘정보기술(IT)로 세상을 따뜻하게 만드는 사람들’이라는 의미를 담은 KT의 공식 크리에이터 파트너다. 디지털 환경에서 고객과의 양방향 소통을 강화하기 위해 기획됐다.

KT에 따르면 KT 온지기는 KT의 다양한 상품 정보와 소식을 디지털 콘텐츠로 제작해 온라인에 소개하고, 고객과 브랜드를 잇는 소통 창구 역할을 수행하고 있다. 지난해 9월 온지기 1기 출범 이후 700여건의 콘텐츠를 제작해 KT 서비스의 사용 경험과 신기술을 고객 관점에서 쉽게 소개하고, 고객 불편 사항이나 의견을 전달하며 소통해 왔다.

이번 파트너스데이에는 온지기 2기 크리에이터 100명이 참석했다. 이들은 1기 우수 활동 사례를 공유하고, 2기 활동 방향을 소개하는 시간을 가졌다. 아울러 각 크리에이터의 전문성을 살린 콘텐츠 제작 방향에 대한 논의를 진행했다.

차민주 기자