기후부, 여수서 유엔기후변화협약 기후주간 기념식 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 이호현 기후에너지환경부 제2차관은 24일 “2030년까지 재생에너지 설비용량을 현재의 약 3배 수준인 100GW까지 대폭 확충하겠다”고 말했다.

이 차관은 이날 전남 여수시 여수엑스포컨벤션센터에서 열린 제3차 유엔기후변화협약 기후주간 고위급 기념식에서 “전력계통의 병목 현상을 해소하는 ‘에너지 고속도로’를 조속히 구축해 탄소중립 이행에 속도를 높이겠다”며 이같이 밝혔다

이 차관은 또 “한국이 기후행동의 선도적 주체로서 재생에너지를 미래 에너지 시스템의 중심축으로 세우겠다”는 비전을 제시하며, “(우리의) 경험과 기술이 전 세계 동료 국가들의 기후 대응 여정에 실질적인 영감이 되기를 희망한다”고 말했다.

이번 기념식 행사는 지난 21일부터 5일간 여수에서 열린 ‘제3차 유엔기후변화협약 기후주간’의 하나로 마련됐다.

‘제3차 유엔기후변화협약 기후주간’에는 전 세계 협상 담당 실무자, 정책 입안자뿐만 아니라 기업, 시민사회, 금융 등 다양한 주체가 한자리에 모여 기후 해법을 모색한다.

참가자들은 일주일간 감축, 기후 재원, 적응, 정의로운 전환 등 기후변화협상 관련 핵심 의제를 중심으로 기후 논의를 실질적인 이행으로 전환하기 위한 심도 있는 논의를 이어 갈 예정이다.

사이먼 스티엘(Simon Stiell) 유엔기후변화협약 사무총장은 “현재의 에너지 전환을 산업 혁명에 견줄만한 거대한 변화이자 기회”로 정의하고, 에너지 전환은 이제 되돌릴 수 없는 흐름으로 파리 협정이 실질적인 효과를 거두고 있음을 강조할 계획이다.

또 누라 함라지(Noura Hamladji) 유엔기후변화협약 부사무총장은 기후대응이 선언에 그치지 않고 지역사회의 구체적인 성과로 연결돼야 한다고 강조하며 ‘이행의 새 시대’를 촉구할 예정이다.

특히 ‘제31차 유엔기후변화협약 당사국총회’ 의장국인 튀르키예의 파트마 바랑크(Fatma Varank) 차관은 기후 회복력 강화를 위한 국제사회의 협력방안을 공유하고, 차기 당사국 총회의 성공을 위한 각국의 적극적인 참여를 독려할 계획이다.

정은해 기후부 국제협력관은 “기후위기 대응은 이제 단순한 선언을 넘어 ‘어떻게 실천할 것인가’가 핵심인 단계에 접어들었다”며 “이번 행사가 정부와 기업, 시민사회가 함께 머리를 맞대어 기후 행동의 경제적 혜택을 전 세계로 확산하는 진정한 소통의 장이 될 것으로 기대한다”고 말했다.