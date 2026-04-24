올해 하반기부터 2031년까지 시행

현대자동차그룹이 한국국제협력단(코이카), 베트남 정부 등과 국제 협력을 통해 베트남 현지 자동차 분야 기술 인력 양성을 위해 협력한다.

현대차그룹은 23일(현지 시간) 하노이 JW메리어트 호텔에서 코이카, 베트남 교육훈련부와 함께 ‘베트남 자동차 분야 기술 인력 양성을 위한 협력 업무협약(MOU·사진)’을 체결했다고 24일 밝혔다.

이날 협약식에는 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장과 장원삼 코이카 이사장, 베트남 교육훈련부 레 꿘 차관 등이 참석했다. 현대차그룹은 코이카와 협력해 산업 현장 수요를 반영한 교육 커리큘럼 기획에 주도적으로 참여한다. 금형·성형·용접 등 현장 중심의 직무 교육을 통해 즉시 투입 가능한 실무 인재 육성에 나선다는 방침이다.

코이카는 인력 양성 사업 기획과 기술 훈련 프로그램 운영 총괄 및 사업 전반에 대한 관리를 담당하고, 베트남 교육훈련부는 산하 직업교육 훈련 기관을 통해 각종 운영 지원을 맡는다.

교육 프로그램은 올해 하반기 베트남 현지에서 자동차 분야 기술 교육을 희망하는 청년들을 대상으로 시작해 2031년까지 운영될 예정이다. 수료자들은 자동차 부품 관련 기업으로 취업할 수 있도록 다양한 기회도 제공받는다.

양성된 인력은 베트남뿐만 아니라 한국의 자동차 부품 중소기업들의 우수 인재 확보 기반으로도 활용될 것으로 기대된다. 서재근 기자