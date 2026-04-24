허윤홍 대표, 현지서 업무협약 체결

GS건설은 지난 22일 베트남 최대 민간 IT기업인 FPT 코퍼레이션과 데이터센터 개발 및 스마트시티 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다. 베트남의 국가 디지털 전환 전략에 발맞춰 미래 사업 확대를 위한 움직임으로 풀이된다.

베트남 하노이 FPT 코퍼레이션 본사에서 이뤄진 업무협약식에는 허윤홍 GS건설 대표와 응우옌 반 코아(Nguyen Van Khoa) FPT 코퍼레이션 최고경영자(CEO) 등 주요 관계자들이 참석했다.

FPT 코퍼레이션은 베트남 데이터센터 시장 점유율(용량 기준) 민간 1위 기업이다. GS건설은 데이터센터 분야에서 20년 이상 경험을 보유하고, 개발부터 운영까지 엔드 투 엔드(End-to-End) 솔루션 제공 역량을 갖추고 있다. 이번 협약은 양사의 역량을 바탕으로 베트남의 디지털 경제 성장과 국가 디지털 전환 전략을 지원하기 위해 추진됐다.

양사는 베트남 주요 지역을 대상으로 대규모 데이터센터 개발에 협력하며, 초기 수십 메가와트(MW) 규모로 사업을 시작해 단계적으로 확장한다. 특히 인공지능(AI) 및 클라우드 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 기술과 모듈형 구축 방식을 적용한 고효율 데이터센터를 구축한다.

이번 협력에서 GS건설은 데이터센터 및 스마트시티 프로젝트 개발과 실행을 담당하고, AI 인프라 구축을 위한 설계·시공 역량을 제공한다. FPT 코퍼레이션은 클라우드 서비스와 디지털 플랫폼 등 ICT 전문성을 기반으로 기술 협력을 수행하고, 현지 수요 창출 및 정부·지자체 협력 지원을 맡는다.

신혜원 기자