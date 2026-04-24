[헤럴드경제=민성기 기자] 래퍼 우디 고차일드(30·본명 곽우재)가 옥상 추락 사고 이후 근황을 전했다.

지난 23일 방송된 SBS 파워FM ‘12시엔 주현영’에는 래퍼 빅나티, pH-1, 릴보이, 우디 고차일드가 게스트로 출연했다.

이날 DJ 주현영은 우디 고차일드에게 “2024년에 큰 사고를 겪지 않았나. 큰일 날 뻔했는데 캠페인 필름에 사고 이후 아르바이트와 재활을 병행하는 치열한 모습이 나왔다”며 근황을 물었다.

우디 고차일드는 “사고 후 음악을 못 하는 시간이 있었다. 음악이 너무 고팠다”고 말했다.

이어 “다시 목소리를 내고 내가 표현하고 싶은 걸 표현하는 게 얼마나 좋고 소중한지 다시 되짚어봤다”며 “마침 릴보이 형이 함께 ‘같이 해보겠냐’고 해서 ‘땡큐’라고 생각했다”고 컴백 배경을 전했다.

우디 고차일드는 지난 2024년 12월 건물 3층 옥상에서 지상으로 추락하는 사고를 당했다. 당시 그는 “목숨에 지장이 갈 수 있는 위험한 상황이었지만 큰 사고로 이어지지 않아 다행이었다”라고 밝혔다.

지난해에는 자필 편지를 통해 “죽음의 문턱까지 갔다가 돌아왔다. 다시 시작할 수 있다는 것 자체가 의미 있는 일”이라며 “서울에 돌아와 다시 음악을 준비하고 있다”라고 복귀 의지를 드러내기도 했다.

우디 고차일드는 엠넷 힙합 서바이벌 ‘쇼미더머니6’와 ‘쇼미더머니8’을 통해 얼굴을 알렸다. 현재 릴보이와 같은 하이어뮤직에 소속돼 있다.