[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 지난 19일부터 23일까지 개최된 국제수로기구(IHO, International Hydrographic Organization) 총회에서 ‘국제수로기구 인프라센터’(이하 인프라센터) 부산 설립이 최종 확정됐다고 24일 밝혔다.

국제수로기구 인프라센터는 항해용 해도 관리, 해양정보 표준개발 및 운영, 새 디지털해도 국제표준(S-100) 상용화에 따른 연구와 운용 테스트 등의 업무를 수행하는 IHO의 기술전담 조직이다. 앞서 시는 해양수산부(국립해양조사원)와 협력해 인프라센터 유치를 추진해 왔으며, 2024년 한국 유치 결정, 지난해 IHO 이사회에서 부산이 설립지로 결정된 데 이어 이번 총회에서 최종 승인을 받았다.

IHO는 1921년 모나코에서 설립된 정부 간 국제기구로, 선박의 항해 안전을 위한 해도 및 해양조사 관련 국제표준의 제정과 운영을 담당하고 있으며, 사무국 외 조직이 타 국가에 설치되는 것은 이번이 최초이다. 특히 IHO는 자율운항선박 등 변화하는 국제 항해환경에 맞춰 국제해사기구(IMO) 등과 협력해 새로운 디지털 해양정보 국제표준(S-100)을 개발하고 있다.

이러한 변화의 시기에 해양정보 표준(S-100)의 개발 지원과 국제 보급 업무를 수행할 기술전담 조직인 인프라센터를 지역에 유치함으로써 부산은 글로벌 해양수도로서 해양디지털 서비스 분야의 핵심 거점으로 한 단계 도약할 기반을 마련했다.

또 시는 인프라센터의 안정적 운영을 위해 부산국제금융센터(BIFC)에 사무공간을 조성, 앞으로도 해양수산부와 협력해 행정·재정적 지원을 지속적으로 추진할 계획이다. 하반기 운영 예정인 인프라센터는 초기 10여 명의 직원으로 각종 해양정보 표준 및 서비스의 개발· 운영·관리, 표준 활용교육 및 전자 해도 항해장비 승인 지원 등의 업무를 시작해 점진적으로 인원을 늘려 나갈 예정이다.

인프라센터가 부산에 설립되면, 해양정보·해도·항해장비·자율운항선박 등 관련 산업의 집적이 가속화되고, 국제회의 및 교육·인증 프로그램 운영 등 글로벌 교류도 확대될 것으로 기대된다.