[헤럴드경제=박연수 기자] CJ올리브영이 오는 7월까지 ‘서바이벌 뷰티’ 캠페인을 진행한다고 24일 밝혔다.

‘서바이벌 뷰티’는 폭염과 고온다습한 환경 속에서 피부를 보호하고 관리하기 위한 생존형 뷰티 트렌드를 의미한다. 자외선 차단을 넘어 열감·유분·트러블 등 복합적인 피부 고민을 함께 관리하려는 소비 트렌드를 고려했다.

올리브영은 120종의 뷰티·웰니스 상품을 ‘UV 케어’, ‘트러블 케어’, ‘유분·땀 케어’, ‘쿨링 케어’ 등 네 가지 테마로 큐레이션했다.

‘UV 케어’는 자외선으로부터 피부를 보호하기 위한 카테고리다. 지난해 7월부터 9월까지 올리브영 선케어 카테고리 매출은 전년 동기 대비 281% 증가했다.

‘트러블 케어’ 카테고리에서는 트러블 진정에 도움을 줄 수 있는 징크 성분 중심의 스킨케어 상품을 판매한다. 메이크업 지속력을 높이는 픽서와 체취 관리를 위한 데오드란트 상품군까지 아우른다.

피부 열감을 낮추기 위한 쿨링 바디 미스트를 비롯해 시원한 사용감을 제공하는 쿨링 샴푸 등 ‘쿨링 케어’ 상품군도 선보인다.

올리브영 관계자는 “앞으로도 변화하는 환경에 따라 세분화되는 고객의 니즈에 맞춰 데이터 기반 큐레이션을 강화하겠다“고 말했다.